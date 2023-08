Evoluzione radicale per la 50enne Volkswagen Passat Variant

Con oltre 30 milioni di unità vendute, Volkswagen Passat è - dopo la Golf e ancor prima del Maggiolino - il modello Volkswagen di maggiore successo. Ed ora a 50 anni dal debutto della prima generazione questo 'pilastro' della storia della Casa di Wolfsburg arriva sui mercati internazionali la sola versione Variant (cioè la wagon) in edizione completamente rinnovata.

La presentazione al pubblico di nuova Passat Variant avverrà in occasione del Salone Internazionale dell'Automobile di Monaco di Baviera che, com'è noto, ha la denominazione di IAA Mobility.

Gli addetti ai lavori prima e i visitatori poi potranno scoprire come la piattaforma Mqb Evo fornisca ora la base per il telaio di nuova generazione della Passat Variant oltre che di Tiguan, e dell'ultima Golf. Oltre al design possente e più aerodinamico, ed alla elevata qualità, questa nona generazione si distingue per numerosi miglioramenti tecnici, come la nuova generazione (Pro) dell'assetto adattivo Dcc disponibile in opzione. Inoltre Passat Variant è dotata per la prima volta di un Vehicle Dynamics Manager, che gestisce le funzioni dei blocchi elettronici del differenziale XDS e in presenza del DCC Pro i componenti della dinamica trasversale degli ammortizzatori regolabili. Mediante frenate mirate per ciascuna ruota - si legge nella nota - e la modifica selettiva della rigidità degli ammortizzatori per ognuna di esse, la guida di Passat Variant assume caratteristiche più neutre, più stabili, più agili e più precise.



Il miglioramento generale delle prestazioni è garantito inoltre da una maggiore rigidità della campanatura e da un maggiore orientamento della forza laterale da parte dell'asse posteriore a quattro bracci (maggiore stabilità dell'asse posteriore e quindi maggiore sicurezza di marcia), da una nuova messa a punto del servosterzo elettromeccanico e da nuove barre antirollio e nuovi ammortizzatori.

La nuova Passat verrà immessa sul mercato italiano nelle versioni Passat, Business e R-Line, tutte arricchite rispetto al modello precedente. Già l'equipaggiamento base Passat presenta, ad esempio, i nuovi display dell'MIB4, il sistema di segnalazione Car2X, App Connect (integrazione per Apple e Android), il climatizzatore automatico, interfaccia USB-C con una potenza di ricarica di 45 W (nel vano anteriore), mancorrenti neri sul tetto e numerosi sistemi di assistenza a bordo.

Fra questi sistemi figurano l'ACC (regolatore automatico della distanza), il Side Assist (sistema di assistenza al cambio di corsia) e il Front Assist (sistema di monitoraggio dell'ambiente circostante).

Presenti anche il Lane Assist (assistente di mantenimento corsia), l'assistente alla svolta, il sistema di ausilio alle manovre di ingresso e di uscita dal parcheggio (segnali di avvertimento ottici e acustici in presenza di ostacoli nella parte anteriore e posteriore), il Rear View e il riconoscimento della segnaletica stradale tramite telecamera anteriore.

Per Passat Volkswagen ha ridefinito la sua gamma motori confermando con tre proposte la validità del diesel 2.0 TDI (122, 150 e 193 Cv quest'ultima solo 4Motion) e migliorando le soluzioni eHybrid plug-in (204 e 272 Cv) con una batteria più capace e con una potenza di ricarica superiore. In questi modelli debutta anche un motore 1.5 TSI Evo di nuova generazione, con turbina a geometria variabile (Vtg) e ciclo di combustione TSI Miller.



