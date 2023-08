Nuova Mercedes Classe E debutta sul mercato italiano

Debutto sul mercato italiano per la la nuova Mercedes Classe E, da oltre 75 anni riferimento assoluto per le berline di lusso di classe media. Il listino prezzi parte da 68.531 euro per la E 200 Advanced Berlina e da 71.093 euro per la variante Station Wagon. Otto sono le versioni previste per la berlina e sei per la station wagon.

La nuova Classe E berlina ha le proporzioni di una classica berlina a tre volumi, con lo sbalzo anteriore corto e il cofano del motore lungo, seguiti dall'abitacolo fortemente arretrato.

Il design 'cab backward' è completato dallo sbalzo posteriore equilibrato. Una superficie simile a un pannello nero collega poi la mascherina del radiatore ai fari. Questo inserto in nero lucido ricorda visivamente i modelli Mercedes-EQ.

La nuova Classe E è dotata di serie dei fari a Led High Performance. Come equipaggiamento a richiesta, il Digital Light è disponibile senza e con funzione di proiezione. Le luci di marcia diurne sono configurate nella forma a sopracciglio tipica del marchio.

Il Superscreen Mbux spicca invece nel design degli interni e l'esperienza digitale a bordo è caratterizzata dalla plancia portastrumenti. Se la Classe E è equipaggiata con lo schermo opzionale per il passeggero, l'ampia superficie in vetro di Mbux Superscreen si estende su tutta la linea fino al display centrale.

In termini di efficienza energetica, metà di tutti i modelli saranno ibridi plug-in di quarta generazione. La gamma di prodotti raggiungerà questa quota elevata già al momento del lancio sul mercato.

In confronto al modello precedente, la Classe E Station-wagon è invece cresciuta in larghezza di 28 millimetri. Ciò significa condizioni di abitabilità ulteriormente migliorate per i passeggeri nel vano posteriore. Lo spazio ai gomiti posteriore arriva a 1.519 millimetri. Il passo è aumentato di 22 millimetri giungendo agli attuali 2.961 millimetri. In questo modo i passeggeri posteriori hanno più spazio a livello delle ginocchia e delle gambe. Il vano di carico può essere ampliato da 615 litri fino a 1.830 litri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA