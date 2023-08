Renault Kardian, parte da Brasile avventura nuovo B-suv

Dopo il Kiger, lanciato nel 2021 in India, Renault si appresta ad attaccare i mercati extraeuropei con un altro B-suv, questa volta battezzato Kardian e questa volta localizzato in Brasile. Il nuovo modello della Losanga segna l'inizio di una nuova offensiva di prodotto nei mercati extraeuropei iniziando dall'America Latina. Sarà svelato il 25 ottobre a Rio de Janeiro, dove Renault presenterà anche la sua strategia internazionale che prevede prodotti specifici e su misura (come era già avvenuto con Kwid e più recentemente con Kiger) per i cosiddetti mercati emergenti.

"Sarà un veicolo completamente nuovo, una nuova piattaforma, un nuovo motore e il debutto della nuova identità di Renault - ha dichiarato Ricardo Gondo presidente del marchio in Brasile - e sarà il primo prodotto di una nuova famiglia, il cui lancio successivo è previsto per il 2025".

Per Kardian - che segna l'inizio della produzione della piattaforma Cmf-B nello stabilimento di São José dos Pinhais nel Paraná - Renault investirà 2 miliardi di R$ (380 milioni di euro) di cui 1,1 miliardi di R$ (208 milioni di euro) destinati all'aggiornamento tecnologico dell'impianto.

Kardian sarà offerto in Brasile dal 2024 con motore 1.0 turbo e competerà nel segmento popolato in quel mercato da modelli come Chevrolet Tracker, Volkswagen Nivus e T-Cross, Jeep Renegade e Fiat Pulse.

Per questo nuovo B-suv, inizialmente destinato al mercato sudamericano, è stato necessario adottare un nome che evocasse robustezza che agilità e che avesse un suono adatto a tutti i Paesi.

Sylvia Dos Santos, responsabile strategie di designazione nel marketing globale di Renault, spiega che questo nome - a partire dalle sue sillabe e lettere arrivando alle associazioni di idee - è destinato a varcare le frontiere. "La storia di un cliente con un'auto inizia sempre da un nome e dalle emozioni che questo nome è capace di suscitare".

Al primo impatto - ribadisce la Dos Santos - "il nome evoca la parola guardiano e quindi un simbolo di protezione e robustezza. Questa impressione è rafforzata dalla presenza di consonanti forti come K, R e D. Ma c'è un'altra forte evocazione in quanto Kardian ricorda il termine cardio e quindi lo sport, il dinamismo e l'adrenalina.

Nel segmento dei suv e dei crossover, spesso i nomi scelti da Renault evocano forza e agilità.Ci sono già stati diversi modelli con iniziale K, come Koleos (2008), Kaptur (2016), Kadjar (2015), Kwid (2015) e Kiger (2021).



