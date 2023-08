Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid è la più potente della gamma

La nuova Cayenne Turbo E-Hybrid è il modello più potente della famiglia Suv di Porsche. La casa di Stoccarda ha infatti svelato la nuova top di gamma, che con i suoi 544 kW (739 Cv) punta sulle prestazioni, efficienza ma allo stesso tempo sulla fruibilità quotidiana. In versione Coupé GT, poi, la nuova arrivata 'spinge' ancora di più sulla dinamica di guida e su un look ancora più sportivo. La terza generazione del Suv secondo le regole di Porche, fa il suo debutto in scena completamente rivisitata per succedere alla Cayenne Turbo S E-Hybrid.

Tanti i miglioramenti adottati, con significativi benefici soprattutto in termini di autonomia elettrica e prestazioni. Un motore elettrico con potenza di 130 kW (176 Cv) integra l'unità V8 biturbo da 4,0 litri e 441 kW (599 CV), ampiamente rivisitata. Insieme, i due propulsori erogano una potenza totale di 739 Cv e una coppia massima di 950 Nm. I numeri della nuova Cayenne Turbo E-Hybrid sono da vera sportiva, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi e una velocità massima di 295 km/h. Alla dinamica di guida della nuova Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid contribuiscono invece le sospensioni pneumatiche adattive, di serie e caratterizzate dalla nuova tecnologia a doppia camera e doppia valvola, che consente di regolare separatamente le fasi di estensione e compressione delle sospensioni. Il tutto su traduce in un migliore livello di confort e più sicurezza. I differenti 'caratteri' di Cayenne Turbo E-Hybrid e del Coupé emerge spicca già dall'estetica dei due modelli.

Entrambe le varianti di carrozzeria adottano la particolare linea del frontale riservata ai modelli Turbo, con prese per l'aria di raffreddamento maggiorate ed evidenziate da airblade di colore nero lucido. I profili dei passaruota e il paraurti posteriore in tinta con la carrozzeria ne sottolineano ulteriormente la vocazione prestazionale. All'interno, gli inserti in alluminio del cruscotto e dei pannelli delle portiere sottolineano il carattere prestazionale. Il rivestimento del tetto è in Race-Tex e l'equipaggiamento di serie prevede un volante sportivo Gt riscaldato, un selettore di modalità per scegliere direttamente e rapidamente la modalità di guida desiderata e sedili sportivi in pelle regolabili a 18 vie.

La nuova Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé con pacchetto Gt si presenta con uno stile ancora più sportivo, ispirato alla Turbo GT, il modello da strada ad alte prestazioni che non viene più commercializzato in alcuni mercati. Tutti i sistemi di telaio e di controllo, comprese le sospensioni pneumatiche, sono stati messi a punto specificamente per il nuovo modello e la carrozzeria risulta più bassa di 10 millimetri. Anche l'impianto frenante in carbo-ceramica Porsche ad alte prestazioni è incluso di serie nel pacchetto GT. La Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé con pacchetto GT scatta a 100 km/h in 3,6 secondi e raggiunge una velocità massima di 305 km/h. La nuova Turbo E-Hybrid è il secondo dei tre modelli ibridi che Porsche intende presentare nel 2023 e può essere ordinata sin da ora in quasi tutti i mercati di distribuzione di Porsche, a partire da 182.533 euro in Italia. La versione Coupé avrà un prezzo di partenza di 186.071 euro mentre la Cayenne Turbo E-Hybrid con pacchetto GT sarà disponibile a partire da 215.923 euro.

