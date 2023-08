Dongfeng Motor lancia il nuovo brand 100% elettrico Nammi

L'azienda cinese di Stato Dongfeng Motor ha lanciato al Salone di Chengdu lancia il nuovo marchio di auto elettriche Nammi. Il primo modello, lo 01, si distingue per tecnologie molto avanzate. Il debutto è previsto a novembre.

Il sistema di azionamento elettrico Mach E di Nammi 01 prevede infatti quattro motori integrati nel mozzo, batterie allo stato solido e un sistema di ricarica superveloce che recupera 200 km di autonomia in soli otto minuti.

La nuova berlina 01 è costruita sulla piattaforma 'quantistica' 3 di Dongfeng, in una versione esclusiva per Nammi. Tra le caratteristiche gli ingombri ridotti delle sospensioni anteriori e posteriori proprio in funzione dei motori integrati nelle singole ruote.

Secondo Chen Meng, direttore generale di Dongfeng Nammi, il nuovo marchio cinese punta a raggiungere nel mercato interno 150.000 unità nel 2024 arrivando a 400.000 entro il 2025.

Assieme all'altro brand Aeolus di Dongfeng, Nammi guiderà la transizione e lo sviluppo dell'azienda nel settore dei Nev, i veicoli a nuova energia.

