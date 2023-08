Il futuro del caravan Volkswagen California è Concept

Propulsori all'avanguardia, tanta tecnologia e una nuova generazione di attrezzatura per camper, con il prototipo California Concept firmato Volkswgen Veicoli Commerciali che punta a proseguire il successo del fortunato van tedesco.

Il prototipo, basato sulla versione del multivan a passo lungo lanciato nel 2021 e più grande del suo predecessore, il California 6.1, è quello che la casa presenterà al Caravan Salon di Düsseldorf, per aprire una finestra sul futuro dell'iconico California.

Il California Concept sarà dotato di un tetto pop-up con quasi due metri di altezza, come elemento tipico di tutte le generazioni, dal primo California lanciato nel 1988 al California 6.1 di oggi. I dettagli del veicolo sono infatti rimasti gli stessi per tutto questo tempo, sviluppati di generazione in generazione.

Per la prima volta, invece, California Concept offre i vantaggi della tecnologia ibrida plug-in. La concept car gode di una trazione ibrida che funge da ponte verso il mondo della mobilità elettrica ed è in grado di offrire una guida senza emissioni per la vita urbana di tutti i giorni, senza rinunciare ad un'ampia autonomia complessiva per i lunghi viaggi. Le batterie agli ioni di litio a bordo del veicolo forniscono un'alimentazione a 12 V.

Le zone soggiorno e cucina del camper hanno subito un restyling completo. Per la prima volta, questo California è dotato di una porta scorrevole anche sul lato della cucina. Ciò consente un utilizzo più ampio dello spazio intorno al veicolo e aggiunge una nuova dimensione al campeggio estivo all'aria aperta.

In passato, tutti i modelli California basati sulla serie Transporter avevano una zona cucina che si estendeva fino al montante B sul lato sinistro e una porta scorrevole sul lato destro. Questa porta era l'ingresso principale. Anche le sedie da campeggio pieghevoli, il tavolo pieghevole e la tenda da sole sono stati sempre installati sul lato destro del veicolo.

Il veicolo è dotato di una tenda da sole a bracci pieghevoli a sinistra e di una vela ombreggiante a destra, così che entrambi i lati del veicolo possono essere protetti dal sole o dalla pioggia. La vela solare può essere sistemata per l'uso in pochi istanti, mentre la tenda da sole è dotata di una manovella integrata, che viene riposta in modo sicuro nell'alloggiamento della tenda da sole.

All'interno, i sedili anteriori, oltre ad essere regolabili in altezza, possono ruotare di 180 offrendo la flessibilità tipica di un multivan. Rispetto all'attuale California, il prototipo è dotato di sedili singoli leggeri e rimovibili. Grazie alla versatilità dei sedili, tavole da surf e biciclette possono ora essere facilmente trasportate all'interno del veicolo.

Se utilizzato come camper, l'area salotto del California Concept può essere rapidamente convertita in un'area relax piatta o in posti a sedere vis a vis per pasti o giochi comuni.

Il sedile posteriore del California 6.1 lascia quindi il posto ai sedili posteriori singoli con funzioni letto.

In cucina, oltre al piano cottura a induzione da 230 V, c'è anche un fornello a gas integrato simile a quello presente nelle generazioni precedenti del Van. Una presa da 230 volt all'esterno della cucina e un tavolo pieghevole esterno aggiungono il tocco finale perfetto per la vita in campeggio. I cassetti della cucina sono accessibili sia dall'interno che dall'esterno. Un altro punto forte è la griglia compatta, che è riposta nell'unità della cucina e può essere comodamente rimossa dall'esterno del veicolo.



