Futura supercar Alfa Romeo, ecco un'altra tessera del puzzle

Per "vivere con noi un momento unico" - sottolinea Alfa Romeo in una nota diffusa oggi - basterà accedere il prossimo mercoledì 30 agosto alle ore 17.00 al live streaming in diretta dal museo Alfa Romeo al sito www.alfaromeo.com/il-coraggio-di-sognare.

In alternativa potrà essere usato il canale della Casa del Biscione su YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=puawVQN-JB4) dove risultano a 47 ore dalla diretta già 100 spettatori in attesa. Una 'coda' da grandi eventi, che è più che giustificata dall'importanza del debutto della inedita supercar Alfa Romeo che, secondo molti, si chiamerà 33 Stradale come l'iconica antenata degli Anni '60.

Il 30 agosto in diretta dal museo di Arese alle porte di MIlano, il marchio presenterà al mondo un progetto straordinario nato con la chiara volontà di creare qualcosa di unico, all'altezza della sua storia. "Sarà un momento di pura emozione automobilistica italiana - si legge nella nota - da vivere in prima persona, insieme a noi".

Già alla fine di luglio Alfa Romeo aveva diffuso su Twitter una immagine teaser - probabilmente una vista parziale del volante - assieme al commento "sono rimaste sei settimane per accendere il tuo spirito con Alfa Romeo. Assisti all'evento storico che si svolgerà il 30 agosto mentre il nostro coraggio e la passione convergono per dare vita a una creazione visionaria".



