Al via la produzione della nuova Hyundai Kona Electric

Hyundai ha annunciato l'inizio della produzione Nuova Kona Electric presso lo stabilimento in Repubblica Ceca. Il programma, in loco, è per il primo anno quello di produrre oltre 20.000 unità di Kona Electric, come obiettivo del costruttore coreano per proseguire verso la commercializzazione di veicoli esclusivamente a zero emissioni in Europa entro il 2035.

La seconda generazione del B-Suv Hyundai è stata progettata a partire dalla versione full electric, tra avanzate tecnologie in ambito sicurezza e comfort e un'autonomia elevata. Nel 2020 fu proprio la prima generazione di Kona a inaugurare la produzione di elettriche Hyundai in Europa.

La scelta strategica di affiancare alla produzione in Corea del Sud una fornitura dalla fabbrica in Repubblica Ceca ha poi ridotto i tempi di consegna per i clienti in Europa.

L'esperienza acquisita dagli esperti nella fabbrica ceca ha svolto anche un ruolo decisivo per lo sviluppo del nuovo modello in Europa, sin dai primi bozzetti.

"Per Hyundai - ha commentato Michael Cole, presidente e Ceo di Hyundai Motor Europe - l'Europa è un mercato chiave e questo si riflette chiaramente nell'attenzione ai clienti di questa regione. Più del 70% dei modelli commercializzati in Europa viene anche prodotto nel Continente. In un momento in cui la domanda di Ev nel mercato sta aumentando sensibilmente e i tempi di consegna divengono un aspetto chiave, poter contare su una produzione di auto elettriche in Europa è fondamentale per rafforzare la nostra presenza nel mercato europeo".

Hyundai prevede che la produzione di Kona Electric rappresenterà il 15% della produzione complessiva dello stabilimento in Republica Ceca entro fine 2023, anche in virtù dell'ampliamento della distribuzione del modello dagli attuali 22 Paesi europei, a ulteriori 20 mercati, fra i quali ad esempio Turchia e Israele, le isole La Riunione e Guadalupa.

Da oggi lo stabilimento produrrà anche la versione con guida a destra della Kona Ev dedicata ai mercati UK, Irlanda e Cipro.

La medesima struttura produrrà entrambe le versioni della Nuova Kona Electric con le due differenti batterie, entrambe con autonomia e performance migliorate rispetto alla precedente generazione. Il pacco batteria da 65,4 kWh è equipaggiato con un motore elettrico da 160 kW e offre un'autonomia fino a 514 km (wltp) con una singola ricarica. La batteria standard da 48,4 kWh monta un motore elettrico da 114,6 kW con autonomia wltp fino a 377 km.



