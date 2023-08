Con Ford Transit Custom Nugget l'avventura è 'on the road'

L'avventura a bordo di Ford Transit Custom Nugget si fa ancora più connessa e versatile, per nuove esperienze 'on the road'. Ford ha infatti svelato la nuova generazione del van che per prima volta si presenta anche con propulsori a basse emissioni, con la motorizzazione plug-in hybrid.

Sul fronte del design Transit Custom Nugget si arricchisce di nuovi elementi sia all'interno sia all'esterno, grazie anche allo sviluppo condiviso con Westfalia, leader nella produzione di camper. Il nuovo Nugget si avvale della configurazione interna 'multizona', grazie alla quale si distingue dai suoi diretti concorrenti.



Realizzato sulla piattaforma Ford lanciata quest'anno per le nuove generazioni di Transit e Tourneo Custom, il Nugget introduce anche una connettività superiore e avanzate tecnologie di assistenza alla guida. Nell'abitacolo, le rifiniture di pregio si uniscono alla funzionalità, come nel caso della fonte di energia aggiuntiva tramite un'utile opzione di tetto solare.

"Il Transit Custom Nugget - ha spiegato Hans Schep, general manager Ford Pro Europa - è il veicolo perfetto per partire alla scoperta di nuovi luoghi. Grazie al comfort, alla connettività e all'opzione plug-in hybrid disponibile per la nuova generazione, ora è possibile andare ancora più lontano. I feedback dei clienti ci confermano che il Nugget viene spesso utilizzato anche come auto di famiglia, oltre alla sua vocazione di veicolo per godersi il tempo libero in modo più entusiasmante" La nuova generazione di Transit Custom Nugget sarà lanciata in diverse fasi, partendo dalla versione Nugget Titanium con tetto sollevabile e motore EcoBlue da 170 CV con cambio automatico a otto rapporti, ordinabile presso i FordPartner a partire da questo mese, con le prime consegne previste per la prossima primavera. Le altre versioni, compresa la variante Plug-In Hybrid, saranno introdotte a successivamente.

Prendendo ispirazione dal design dell'abitacolo del nuovo Tourneo Custom, Ford ha introdotto a bordo del camper una serie di personalizzazioni e una qualità dei materiali di livello superiore, trasformando in maniera significativa l'esperienza a bordo. Il design della plancia e il pavimento piatto, per esempio, favoriscono l'accesso e facilitano il passaggio dai due sedili anteriori alla zona living-notte.

L'area prevista per le sedute degli occupanti si trasforma facilmente in zona pranzo e zona notte quando il camper è in sosta. Oltre all'ottimizzazione dei vani portaoggetti e all'impiego di materiali di alta qualità, Ford ha inserito anche altri elementi, come ad esempio e sedili anteriori riscaldabili e girevoli, la speciale panca posteriore a tre posti, con riscaldamento opzionale, che consente di viaggiare in cinque in tutta comodità, oltre ai nuovi altoparlanti audio e porte Usb-C di serie per i passeggeri della panca posteriore.

Ottimizzata anche la cucina, ora a L, in modo da rendere più comoda la preparazione dei pasti. Il nuovo frigorifero a cassetti è di facile accesso ed è abbastanza grande da contenere bottiglie in posizione verticale. Nuovo anche il piano cottura e il lavello, ora con acqua calda di serie, lo smartphone in un telecomando per le funzioni dell'abitacolo.

