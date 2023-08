Brabus 600 unisce il lusso alla sportività personalizzata

Con Brabus 600 il lusso di Range Rover incontra le alte prestazioni. Basato sulla Range Rover P 530, l'elaborazione firmata Brabus spicca all'esterno per il nuovo paraurti e l'uso di elementi in fibra di carbonio di alta qualità. Lo spoiler anteriore Brabus appositamente sviluppato enfatizza la sportività dell'imponente veicolo.



Dal punto di vista delle prestazioni, la Brabus 600 è può contare su un motore turbocompresso a otto cilindri che produce 600 Cv, grazie all'aggiornamento delle prestazioni Brabus PowerXtra 600. Con una coppia massima di 800 Nm di coppia, può accelerare a 100 km/h in 4,5 secondi, con una velocità massima limitata a 250 km/h.

Le ruote forgiate Brabus Monoblock ZV da 24 pollici e il modulo di controllo SportXtra per le sospensioni pneumatiche combinano eleganza e prestazioni, migliorando la maneggevolezza, senza compromettere il comfort da prima della classe. La personalizzazione è disponibile con una varietà di design e dimensioni delle ruote differenti, consentendo di personalizzare l'esperienza in base alle proprie preferenze.

All'interno della Bbrabus 600 il lusso è su misura. Spiccano la combinazione di colori Pistacchio, la trapuntatura e la morbida pelle traspirante. A partire dalle piastre in carbonio con logo Brabus illuminato ai pedali in alluminio, tutto è progettato per migliorare la sensazione di lusso. Le possibilità di abbinamento sono innumerevoli e personalizzabili in base alle specifiche individuali.

