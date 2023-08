Nuova Alfa Romeo 33 Stradale, parte il conto alla rovescia

Ancora pochi giorni (l'appuntamento è per il 30 agosto) e Alfa Romeo svelerà in un evento al museo storico di Arese la sua nuova supercar.

Un'auto esclusiva che, secondo indiscrezioni, dovrebbe chiamarsi 33 Stradale come l'iconico modello prodotto dal 1967 al 1969 in sole 18 unità come versione del modello da corsa Tipo 33 omologata per circolare su strada.

Su questo reveal, assolutamente blindato, circolano indiscrezioni contrastanti, come l'utilizzo di un altro nome storico dell Alfa Romeo, quello della 6C (che in questo caso rimanderebbe al numero di cilindri) o ancora la stretta parentela di questa inedita super-sportiva del Biscione con la 'cugina' Maserati MC20.

Una cosa, per il momento, è certa: come ha dichiarato Jean-Philippe Imparato, ceo di Alfa Romeo al magazine britannico Autocar - che ha anche ricostruito con un rendering uno dei possibili aspetti della 33 Stradale - la 33 non sarà solo un'auto da pista, ma una vettura che potrà essere guidata ogni giorno, nonostante il suo prezzo (si parla di 1,5 milioni per ognuno dei 33 esemplari) e quindi il posizionamento. "Sarà iconica, super sexy e riconoscibile come un'Alfa Romeo a prima vista - ha detto Imparato - e sarà parallela alla gamma principale dell'Alfa Romeo". Questo secondo il piano per la marca premium di Stellantis che è stato firmato con il Gruppo per i progetti e i lanci fino al 2027.

