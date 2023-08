Nel 2024 debuttano ZDX e ZDX Type S prime Acura elettriche

Presentazione durante la Monterey Car Week per ZDX il primo modello completamente elettrico di Acura, il brand premium di Honda che è diffuso negli Stati Uniti oltre che in Canada, Messico, Panama e Kuwait. Ispirato da Precision EV Concept che era stato svelato lo scorso anno nello stesso evento californiano, il crossover ZDX debutterà nelle concessionarie - assieme alla variante ZDX Type S - l'inizio del 2024 con prezzi che partiranno da 60mila dollari.

"L'arrivo del nuovo ZDX è un momento emozionante per il marchio Acura - ha affermato Emile Korkor, vicepresidente con responsabilità pe le vendite Usa di Acura - in quanto segnala la nostra transizione verso un futuro a emissioni zero e dimostra il nostro impegno per offrire prestazioni e piacere di guida nell'era elettrificata".

Acura offrirà negli Stati Uniti la ZDX A-Spec in configurazione con motore singolo da 340 Cv e trazione posteriore e, successivamente, con doppio motore e trazione integrale (in questo caso Acura non ha indicato l'output complessivo). Nella configurazione 'base' ZDX dovrebbe permetter un'autonomia EPA di oltre 520 km.

La versione più potente ZDX Type S con doppio motore metterà invece a disposizione 500 Cv è sarà una trazione integrale ottimizzato per le prestazioni e dovrebbe avere un prezzo che parte da 70mila dollari. All'interno del crossover ZDX - che è stata realizzata nel Acura Design Studio di Los Angeles - spiccano lo o schermo digitale ad alta definizione da 22 pollici, le finiture di fascia alta, le funzionalità premium e molte tecnologie estese e intuitive, inclusa la prima integrazione di Google in una Acura per una perfetta connettività in movimento. Google Maps in particolare potrà fornire una sofisticata pianificazione del percorso con l'indicazione delle stazioni di ricarica consigliate per ottimizzare il tempo di viaggio e l'avviaro del precondizionamento della batteria quando la destinazione è una stazione di ricarica rapida CC.

ZDX verrà fornito di serie con AcuraWatch, una suite di tecnologie di sicurezza e di assistenza alla guida che comprende le prime applicazioni per la frenata di emergenza che tiene conto del traffico trasversale posteriore.

Con AcuraWatch 360+, la versione ZDX Type S introduce anche la tecnologia di assistenza alla guida Hands Free Cruise che consente la vera guida a mani libere sulle 400mila miglia di strade Usa compatibili.

Inoltre, come parte di una joint venture annunciata tra sette importanti Case automobilistiche, anche i clienti di Acura EV avranno accesso a una vasta rete di ricarica ad alta velocità negli Stati Uniti e in Canada a partire dal 2024.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA