La famiglia MG si allarga con MG4 XPower e Trophy

Si allarga la famiglia in casa Mg con l'arrivo delle nuove varianti dell'elettrica Mg4. Le novità si chiamano Mg4 XPower, versione più performante con la quattro ruote motrici e Trophy, con batteria da 77 kWh che consente un'autonomia estesa a 520 km.

La decisione di rivelare i nuovi modelli coincide con la decisione dell'azienda di legare il lancio delle novità alla nuova avventura in partenza per gli azzurri del basket, che Mg sostiene anche nell'imminente impegno ai mondiali.

"In occasione dei mondiali maschili di basket 2023 che si terranno in Indonesia, Giappone e Filippine a partire dal 25 agosto - ha commentato Andrea Bartolomeo, Country Manager di Mg in Italia - abbiamo voluto rendere omaggio agli azzurri dell'Italbasket legando l'inizio della competizione al lancio sul mercato italiano di queste due nuove versioni che arricchiscono la gamma MG4".

La nuova versione XPower è dotata di un doppio motore elettrico con una potenza totale di 435 CV (320 kW) e fino a 600 Nm di coppia, con un'accelerazione di 3.8 secondi da 0 a 100 km/h. La configurazione prevede un motore elettrico anteriore (150kW) e uno posteriore (170kW) e la trasmissione potenziata presenta nuovi e sofisticati aggiornamenti tecnologici per distribuire efficacemente la potenza e massimizzare il coinvolgimento del guidatore in curva.

Per la prima volta su una Mg sarà disponibile un nuovo sistema di controllo dinamico dell'angolo di sterzata, dotato di differenziale bloccabile posteriore a controllo elettronico (XDS), e di Intelligent Motor Control per consentire la distribuzione della coppia alle quattro ruote motrici.

Una nuova batteria Nmc (Nickel-Manganese-Cobalto) da 77 kWh equipaggia invece la versione Trophy Extended range, il modello della famiglia Mg4 con la maggiore autonomia, fino a 520 km nel ciclo Wltp. L'architettura della trasmissione resta invariata rispetto alle versioni Comfort e Luxury già a listino, ma offre una potenza di 245 CV (180 kW) e una coppia fino a 350 Nm.

Mg4 XPower Awd arriva negli Mg Store a 41.290 euro, mentre la Mg4 Trophy Extended range ha un prezzo di listino di 40.290 euro. .



