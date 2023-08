Ford Mustang GTD, sigla che significa Grand Touring Daytona

Nel presentare l'ultima evoluzione della Mustang, un bolide stradale da 800 Cv, Ford sottolinea che si tratta della prima GTD nella storia di questo modello.



Una sigla che rimanda al mondo delle Golf ma che non deve trarre in inganno perché non ha niente a che fare con i diesel. Ford ha battezzato GTD questa speciale Mustang, ispirata alla GT3 che gareggerà il prossimo anno alla 24 Ore di Le Mans come abbreviazione della categoria Grand Touring Daytona che partecipa negli Stati Uniti al Campionato IMSA WeatherTech SportsCar. E che il motore a gasolio non c'entri nulla è confermato dal fatto che sotto al cofano (in carbonio) della Mustang GTD è pronto a ruggire un poderoso V8 5.2 sovralimentato che è appunto accreditato di 800 Cv. "Mustang GTD infrange ogni precedente nozione sulle supercar - ha commentato Jim Farley, presidente e amministratore delegato di Ford - Questo è il nostro nuovo approccio. Non abbiamo progettato un'auto da strada per la pista, abbiamo creato un'auto da corsa per la strada. Mustang GTD prende la tecnologia racing dalla nostra GT3, la avvolge in una carrozzeria in fibra di carbonio pronta a scatenarsi su strada". La Casa dell'Ovale Blu spiega che la Mustang GTD è piantata sull'asfalto grazie all'incredibile deportanza offerta dall'aerodinamica attiva e dagli enormi pneumatici.Questi sono montati su un'avanzata sospensione anteriore con doppi bracci corti e posteriore multi-link. Sono presenti i freni in carboceramica, e il pilota utilizza un cambio a doppia frizione a 8 velocità collegato a un leggero albero di trasmissione in fibra di carbonio per una distribuzione del peso che si avvicina al 50/50. La produzione della Mustang GTD sarà numericamente limitata e prevede una fase iniziale nello stabilimento Ford di Flat Rock. L'auto sarà poi trasportata nel sito Multimatic di Markham, in Canada, dove la GTD sarà realizzato a mano con la precisione e le tecnologie ispirate alle corse dai due team di Ford Performance e di Multimatic. Disponibile tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025 avrà un prezzo di circa 300mila dollari.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA