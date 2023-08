In vendita Bentley Flying Spur pick-up firmata DC Customs

Nel Regno Unito è in vendita un esemplare unico di pickup Bentley Flying Spur. Costruito dalla britannica DC Customs. Lo speciale pick-up di lusso si basa su una precedente generazione di Flying Spur, dotata di un motore v-12 turbocompresso da 6,0 litri e di una trazione integrale standard.

Chiamata Decadence, la conversione a pickup della vettura ha necessitato di 18 mesi di lavori e ora presenta numerose differenze estetiche rispetto alla versione originale. La più evidente, oltre al cassone da pick-up foderato in legno, è quella relativa alle due porte, invece di quattro. La capienza del vano posteriore è comunque limitata.



Nella parte anteriore, invece, la cabina del pickup Decadence appare simile a quella prevista in fabbrica da Bentley, con i medesimi standard di lusso e i materiali previsti in orine dalla casa costruttrice. Secondo i dati di vendita, il pick-up Flying Spur attualmente mostra 35.000 miglia sul contachilometri. L'intera costruzione è stata documentata in un apposito libretto che è disponibile insieme all'auto. Il prezzo richiesto per l'auto, attualmente in vendita su Piston Heads, è 149.950 sterline britanniche, o 191.377 dollari.

