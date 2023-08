Thar.e è futuro dell'off-road elettrico secondo Mahindra

Mahindra ha svelato Thar.e, prototipo di fuoristrada elettrico che punta all'off-road anche alla spina. La Mahindra Electric Automobiles, ovvero la divisione che si occupa di veicoli elettrici di Mahindra & Mahindra, ha infatti il veicolo che rappresenta l'evoluzione a batteria del suv Thar, con un design rivisto sia fuori che dentro.

Se al momento Mahindra non ha rivelato specifiche tecniche e nemmeno una precisa data di lancio, è dato invece sapere che Mahindra Thar.e si basa sulla piattaforma Inglo, un'architettura modulare e specifica per i veicoli elettrici, che sarà utilizzata anche da altri modelli del gruppo.

Il prototipo ha una carrozzeria a cinque porte, quattro posti, con parte inferiore in plastica grezza e parte superiore verniciata di grigio. La parte anteriore del prototipo presenta fari a Led quadrati e tutte le protezioni necessarie ad un fuoristrada pronto a tutto.

L'auto nasce sulla piattaforma Inglo Ev di Mahindra, a sua volta derivata direttamente dalla piattaforma Meb di Volkswagen e in futuro potrebbe scendere in campo per affiancare o addirittura sostituire la sua versione termica Thar, il modello molto somigliante alla Jeep Wrangler e attualmente prodotta da Mahindra.



