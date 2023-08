Bmw i7 e Serie 7 Protection, le blindate nascono in fabbrica

Il debutto al pubblico per le nuove Bmw i7 Protection e Serie 7 Protection è previsto a inizio settembre alla IAA Mobility 2023 di Monaco. Ma per le loro caratteristiche esclusive e in parte secretate queste due nuove ammiraglie ad alta protezione sono solitamente presentate e descritte in incontri riservati (anzi riservatissimi) con le organizzazioni che si occupano della sicurezza di politici, degli industriali e dei vip.



Sviluppate direttamente dalla Bmw sulla base della ultima Serie 7 - con propulsione elettrica da 544 Cv o con il V8 4.4 Twin Turbo Mild Hybrid da 450 Cv - le due nuove Protection offrono una blindatura personalizzata che protegge i soggetti a rischio da attacchi con armi da fuoco o con esplosivi.

In particolare Bmw i7 Protection e Serie 7 Protection sono classificate con la classe di protezione VR9 sulla base dei criteri dei test ufficiali della tedesca Vereinigung der Prüfstellen für Angriffshemmende Materialien und Konstruktionen (Vpam). Una certificazione che si basa - ricorda Bmw - sulla terza edizione delle linee guida per i veicoli resistenti ai proiettili (Vpam Brv) per quanto riguarda la resistenza balistica e le linee guida per i veicoli resistenti agli esplosivi (Vpam Erv), terza edizione) e Pas 300.

Da notare che vetro dei due nuovi modelli Bmw protegge persino dal fuoco delle munizioni calibro 7,62x54 R, come previsto dalla più alta classe di resistenza non militare Vpam 10. Molti dettagli, di cui gran parte non sono divulgabiii, rendono uniche le due Protection nell'impiego in ambito urbano e negli spostamenti più lunghi.

E' il caso dello sterzo attivo integrale, del sistema frenante mggiorato e dei pneumatici Michelin Pax 255-740 R510 che hanno un anello runflat posizionato sul cerchione che consentono di viaggiare fino a 80 km/h anche in caso di totale perdita di pressione. L'innovativo concetto di protezione per le nuove berline Bmw è il risultato del know-how tradizionale - accumulato 45 anni di esperienza - combinato con tecnologie all'avanguardia.

La blindatura attualmente applicata è stata inoltre concepita come parte del processo di sviluppo del modello Serie 7 di normale produzione e, più che mai, offre grandi vantaggi rispetto a interventi fatti in un secondo momento su un modello finito.

Gli elevati livelli di resistenza raggiunti sono il frutto dell'applicazione del Bmw Protection Core, che comprende una struttura della carrozzeria autoportante specifica del modello realizzata in acciaio blindato.

Questo è poi combinato con caratteristiche come armature aggiuntive per il sottoscocca e il tetto e vetri blindati.

Entrambi i modelli vengono costruiti nello stabilimento Bmw Group di Dingolfing in un elaborato processo di 'produzione artigianale'.

Primo modello completamente elettrico nella sua categoria di protezione Bmw i7 Protection - che è offerta esclusivamente in Europa - dimostra come qualità eccezionali in termini di livello di sicurezza, di dinamica di guida e di confort di marcia siano perfettamente compatibili con una rigorosa attenzione alla sostenibilità. Il suo debutto vede ancora una volta Bmw Group agire come pioniere nel campo della mobilità senza emissioni a disposizione delle persone che richiedono una protezione speciale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA