Zenvo presenta la sua hypercar Aurora da 1850 Cv

Alla Monterey Car Week il produttore Danese Zenvo ha rivelato la sua ultima creazione, una hypercar V-12 ibrida alla quale ha dato il nome di Aurora. Il modello da strada è il più leggero e potente costruito da Zenvo ed è basato su un telaio monoscocca in fibra di carbonio.

Dietro la cabina si trova il potentissimo motore turbocompresso da 6,6 litri V-12 che può arrivare a produrre oltre 1250 cavalli. Sviluppato da Mahle Powertrain, il V-12 a 90 gradi utilizza una configurazione con i turbocompressori posizionati tra i banchi dei cilindri. Due, le versioni di Aurora previste, ovvero la variante Tur, considerata la più 'stradale', oltre alla Agil, più 'aggressiva' per via di tutta una serie di trovate aerodinamiche.

L'Agil è a trazione posteriore e utilizza un singolo motore elettrico da 200 CV che porta la potenza totale a 1450 Cv, mentre la Tur viene fornita con trazione integrale e due motori elettrici da 200 CV. Questa configurazione permette di raggiungere i 1850 Cv. La potenza è gestita attraverso un cambio a sette marce, con diversi settaggi a seconda della variante di Aurora. Le intenzioni di Zenvo sono quelle di costruire solo 50 unità di Tur e altrettante di Agil. La produzione inizierà nel 2025 e le prime Aurora saranno consegnate ai loro proprietari nel 2026.

Prezzo, non dichiarato anche se come punto di riferimento, dal quale partire per una stima al rialzo, c'è quello della Tsr-S 2019 che costa 1,6 milioni di dollari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA