Lamborghini IV Modello Concept, la prima elettrica del Toro

Con una immagine teaser diffusa su Twitter Lamborghini anticipa di qualche ora la silhouette dellì’inedita GT coupé quattro porte che segnerà l’ingresso della Casa di Sant’Agata Bolognese nel mondo delle supercar elettriche.

Questa auto dalle linee innovative - definita da Lamborghini IV Modello Concept per sottolineare che diventerà la quarta linea di prodotto - si ispira allo studio Estoque del 2008. Verrà svelata nell’ambito della Monterey Car Week durante un esclusivo evento programma per venerdì 18 agosto alle 19.45 locali che corrispondono in Italia alle 7.45 del mattino di sabato. In base alle ipotesi pubblicate da diversi media specializzati, questa slanciata quattro porte dovrebbe utilizzare la piattaforma SSP Sport sviluppata da Porsche nell’ambito del Gruppo Volkswagen (di cui la Casa del Toro fa parte dal 1998) e destinata anche alle prossime generazioni elettriche di Taycan e Panamera.

Viene indicata anche la possibilità di utilizzare un sistema a 800 Volt, con ricarica rapida fino a 350 kW. Nessuna indicazione per la potenza di cui potrà disporre la prima Lamborghini elettrica, ma le stesse fonti giornalistiche ricordano che l’architettura SSP Sport è stata studiata per superare i 1700 Cv complessivi.

