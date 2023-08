In Asia Stargazer X di Hyundai strizza l'occhio ai crossover

Hyundai continua ad ampliare la sua gamma per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti nei mercati asiatici. L'ultimo esempio è quello della Hyundai Stargazer X, una nuova variante del minivan a tre file con un aspetto ispirato almondo dei crossover.

La Stargazer X è stata presentata al Gaikindo Indonesia International Auto Show del 2023, un anno dopo il debutto del modello standard della quale mantiene le proporzioni e alla quale aggiunge una serie di dettagli presi dal mondo dei crossover e Suv.

Le modifiche nella parte anteriore includono il cofano scolpito, la griglia che comprende anche un motivo cromato e il rivestimento nero intorno ai fari. Il profilo si caratterizza per il generoso rivestimento in plastica attorno ai passaruota squadrati e attraverso i profili laterali, oltre a un set di ruote da 17 pollici e l'aggiunta di guide sul tetto. Sul retro, c'è un'estensione dello spoiler e un paraurti ridisegnato con una piastra antiscivolo, circondata da plastica non verniciata.

La riprogettazione fa crescere leggermente la Stargazer X in ogni dimensione, con 4.495 mm di lunghezza, 1.815 mm di larghezza e 1.710 mm di altezza. La generosa altezza da terra di 200 mm è aumentata di 15 mm rispetto alla variante standard.

Non ci sono modifiche meccaniche rispetto alla Stargazer standard. Ciò significa che la variante crossover mantiene il motore a benzina da 1,5 litri, che produce 113 CV e 144 Nm di coppia.



