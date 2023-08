Cadillac Escalade IQ, lussuoso gigante che ama l'ambiente

Quando debutterà commercialmente a fine 2024, Escalade IQ che è il primo suv full-size completamente elettrico di Cadillac avrà un effetto dirompente sul mercato high end. Non tanto per i suoi 650 Cv di potenza che diventano 750 con la funzione boost Velocity Max e nemmeno per la batteria da 200 kW che potrà essere ricaricata di 100 miglia in soli 10 minuti. O ancora per la tecnologia Super Cruise che consente ai conducenti di viaggiare a mani libere su oltre 400mila miglia di strade ‘omologate’ per questa modalità negli Stati Uniti e in Canada.

Oppure per la suite di tecnologie completamente integrate tra cui il Magnetic Ride Control 4.0 e l’Adaptive Air Ride Suspension. L’impatto di Cadillac Escalade IQ nel mondo dei suv di lusso - elettrici o con motore Ice - deriverà soprattutto dalla sua imponenza, dal look di gigante amico dell’ambiente (è lungo 5,7 metri e alto 1,93) e dalla ‘presenza’ a terra, merito anche delle enormi ruote da 24 pollici di diametro. Ribadendo che questo sUV elettrico a tre file sarà un importante elemento per rassicurare gli investitori sul fatto che General Motors mantenere la promessa di fare utili con i veicoli elettrici redditizi e di aumentare il fatturato annuo a 90 miliardi di dollari entro il 2030, il presidente di Gm Mark Reuss ha detto durante la presentazione a New York City che "l'importanza di Cadillac per il nostro portafoglio globale è stata sottovalutata ma ora state assistendo alla sua ascesa”. Gli ha fatto eco John Roth, vice presidente Global Cadillac, che ha ricordato come Escalade IQ “alzi lo standard proprio come l'originale Escalade ridefinì il lusso un quarto di secolo fa. Una rivisitazione di un'icona che segna il passo successivo nel futuro completamente elettrico di Cadillac".

Verrà proposto con prezzi partono da 130mila dollari - "Per più di 120 anni, lo spirito audace e innovativo di Cadillac ha definito il lusso americano - ha affermato Roth - e l‘Escalade IQ incarna questo spirito nella forma più sofisticata”. Cadillac Escalade IQ ridefinisce infatti l'esperienza di un suv di lusso con interni davvero esclusivi e punta dunque ad essere la nuova ammiraglia Made in Usa, tanto che alcuni esperti ipotizzano che da questo modello (magari con modifiche al sistema propulsivo) possa derivare la prossima limousine presidenziale.

Escalade IQ utilizza uno specifico pacco batteria Ultium da 200 kW come parte della sua struttura costruttiva - cosa che aggiunge esistenza e rigidità complessive al veicolo - per fornire l'impressionante autonomia di 450 miglia stimata da Cadillac e proteggendo al contempo la batteria in caso di incidente. La propulsione elettrica si avvale del sistema eAWD a due motori ed usufruisce dell’Ultium Energy Recovery, un innovativo dispositivo termico a pompa di calore che consente il trasferimento del calore sviluppato dalla batteria e dall'elettronica di gestione all'abitacolo, per ridurre al minimo la richiesta alla batteria per far funzionare le cinque zone controllo climatico. Ispirato nel design al precedente concept Celestiq IQ, Escalade IQ è caratterizzato da una forte firma luminosa verticale sia di giorno che di notte, con lamelle delle luci di marcia diurna anteriori alte e luci abbaglianti/anabbaglianti orientate verticalmente.

Tra le particolarità esterne l’ampio vano (denominato eTrunk) sotto il cofano anteriore e le differenti finiture delle due versioni Luxury e Sport. Ma dove Escalade IQ spiazza molti concorrenti anche blasonati è nell’abitacolo che l’azienda definisce “esperienza coinvolgente che eleva il livello per il futuro della mobilità di lusso” con soluzioni ispirate al mondo dell'architettura, dell'arredamento di lusso e della moda e altro ancora. Spicca l’incredibile display curvo a tutta larghezza (va da porta a pota) con una diagonale totale di 55 pollici. E’ gestito da una piattaforma Snapdragon 12 di Qualcomm Technologies. L’attenzione ai dettagli include un pacchetto di sedili Executive per la seconda fila con tavolini riponibili, schermi personali da 12,6 pollici, centro di comando posteriore, doppia ricarica per telefono wireless, sedili massaggianti e altoparlanti inseriti nei poggiatesta.

