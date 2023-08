Trophy Edition 2023 è la nuova versione speciale di Defender

Una nuova versione limitata per Land Rover che ha svelato la sua Defender Trophy Edition 2023.

L'essenza della nuova proposta della casa britannica punta tutto sull'anima avventuriera che ha reso Defender un'icona a livello mondiale.

Il nuovo Defender Trophy Edition si basa sulla versione 130 P400 SE della nuova generazione di Suv votato al fuoristrada e la sua caratteristica principale è l'innovativa pellicola personalizzata in una tonalità opaca chiamata Santorini Black, arricchita da un design topografico applicato sui pannelli delle portiere e sulla copertura della ruota di scorta.

Altri dettagli che fanno la differenza sono il nuovo logo Defender Trophy e un pacchetto esterno nero, che si abbina all'interno in pelle granulata Ebony e alle distintive placche interne. Progettata per affrontare le sfide più impegnative, è dotata di dotazioni all-terrain come un portapacchi da spedizione, una scala retraibile, un verricello elettrico e una serie di altri componenti dedicati all'off-road.

Della speciale edizione limitata, Land Rover ha previsto 220 unità per il mercato statunitense, con un'ulteriori 10 destinate al Canada. La casa automobilistica ha anche organizzato una competizione esclusiva riservata agli acquirenti, che avranno l'opportunità di partecipare a una competizione avventurosa ad Austin (Texas) a partire dal 29 ottobre.

La Land Rover Defender Trophy Edition sarà disponibile a partire da questo mese ad un prezzo di partenza di 103.000 sterline.



