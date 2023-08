Mercedes Maybach S 680 con Brabus arriva ad 850 CV

La Mercedes-Maybach S 680 rappresenta la berlina di vertice per la casa della stella a tre punte, ed è stata resa ancora più potente da Brabus che l'ha trasformata nella 850. Nello specifico, dopo la cura Brabus, il motore 6.0 diventa 6.3, così il V12 biturbo eroga una potenza di 850 CV e 1.400 Nm di coppia massima, per cui le prestazioni sono ancora più performanti con un'accelerazione da 0 a 100 km/h coperta in 4,1 secondi. La velocità massima, invece, rimane limitata elettronicamente a 250 km/h.

Le modifiche tecniche annoverano anche due turbocompressori più grandi, ed uno scarico specifico con valvole a farfalla a controllo attivo, per selezionare un sound più contenuto o più esuberante a seconda della circostanza. Nella livrea nera spiccano i dettagli aerodinamici in fibra di carbonio, come quelli della zona anteriore, oltre ai cerchi forgiati monodado da 22 pollici. La fibra di carbonio è protagonista anche nell'abitacolo dove si combina con la pelle particolarmente curata nelle finiture. Ovviamente, ogni Brabus 850, che in Germania ha un prezzo di 470.000 euro, può essere personalizzata sulle specifiche del cliente. .



