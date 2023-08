Jeep accelera con Grand Cherokee 4xe verso zero emissioni

Nei giorni in cui viene annunciata l'uscita dai listini Usa del modello Gladiator con motore EcoDiesel il marchio Jeep ribadisce il suo impegno nella strategia Zero Emission Freedom presentato l'edizione 2024 di Grand Cherokee 4xe.

Grazie alla sua architettura avanzata, che prevede un propulsore ibrido plug-in, il modello di punta nella gamma Jeep offre una tecnologie all'avanguardia nel segmento dei suv full-site e si unisce nella gamma alla Grand Cherokee e alla Grand Cherokee L con propulsori Ice.

La leggendaria capacità 4x4 di tutte le Jeep si combina in Grand Cherokee 4xe nella possibilità di sfruttare il sistema E Selec che prevede le modalità Hybrid, Electric ed eSave per personalizzare il propulsore ibrido in funzione di ogni viaggio, che si tratti di spostamenti di lavoro, di fuoristrada o di viaggi a lunga distanza. Per il 2024 la versione Trailhawkè riconoscibile da nuovi cerchi in alluminio verniciato nero da 18 pollici mentre l'Anniversary Edition offre oltre ai cerchi neri da 20 pollici i sedili Capri in pelle sintetica e con impianto di ventilazione, la ricarica wireless, il sistema audio Alpine a nove altoparlanti, l'Uconnect 5 Nav con touchscreen da 10,1 pollici.

In questa Grand Cherokee 4xe spiccano anche l'esclusivo aspetto esterno dark, i badge speciali e la fascia posteriore in tinta con la carrozzeria, finitura che si ritrova nelle modanature inferiori, nei rivestimenti sottoporta e nei passaruota.





La tecnologia delle versioni ibride plug-in 4xe di Grand Cherokee - ricorda la nota - migliora il divertimento e la libertà di vivere l'avventura per cui il marchio Jeep è noto.

Tutto questo potendo usufruire al contempo di prestazioni, risparmio di carburante e rispetto dell'ambiente senza precedenti.

L'autonomia completamente elettrica è di 40 km e la potenza complessiva di 375 Cv può essere sfruttata appieno dal sistema Quadra Trac II 4x4 con scatola di rinvio a due velocità. La Jeep Grand Cherokee 4xe Trail Rated offre fino a 28,7 cm di altezza da terra e 61 cm di profondità di guado in acqua. Il sistema di propulsione 4xe combina due motori elettrici, un pacco batterie a 400 Volt, un motore a quattro cilindri turbo da 2,0 litri della famiglia Stellantis Global Medium Engine e un cambio automatico TorqueFlite a otto rapporti per ottenere la massima efficienza con elevate doti prestazionali.

La Jeep Grand Cherokee 4xe monta una batteria da 17 kWh montata sotto al veicolo, imbullonata sotto il pianale e protetta da una serie di piastre paramotore. Il sistema elettrico include un circuito di riscaldamento e raffreddamento dedicato per poter mantenere la batteria alla temperatura ottimale per le migliori prestazioni.



