Da Techart upgrade a 640 Cv per la Porsche 911 GTS

Per gli appassionati mai appagati delle sportive di Zuffenhausen, la tedesca Techart ha realizzato un pacchetto di "upgrade" che porta a 640 Cv la potenza massima della Porsche 911 GTS. Accompagnata da numerose modifiche estetiche e funzionali, la proposta dello specialista di Leonberg offre un incremento di 160 Cv rispetto al modello di serie e un aumento di coppia di 150 Nm, sino al picco di 750 Nm.

A livello performance, il lavoro su meccanica e motore della vettura permette di innalzare la velocità di punta da 311 a 320 km h (limitata elettronicamente) mentre il tempo nello 0-100 km/h scende dai già ragguardevoli 3,4 secondi a soli 2,9 secondi. Il miglior passaggio ai 200 km/h con partenza da fermo avviene in soli 9,4 secondi, oltre 2 in meno rispetto alla 911 GTS standard.

L'elaborazione Techart prevede l'aggiunta di numerosi elementi aerodinamici in fibra di carbonio progettati in galleria del vento, il riarredo artigianale dell'abitacolo, con materiali e colori scelti dal cliente, e l'adozione di scarichi dal suono particolarmente accattivante. Il "Powerkit" offerto per il modello 992 dell'iconica sportiva del Cavallino tedesco, include ruote forgiate e assetto personalizzato. Completa il quadro la disponibilità di assistenza tecnica per una giornata di test in pista .



