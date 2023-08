B95, novità Automobili Pininfarina alla Monterey Car Week

Automobili Pininfarina anticipa il futuro della sua gamma di auto esclusive, quella che ha già avuto una prima concretizzazione in Pura Vision, il veicolo elettrico di lusso (definito e-Luv) presentato nei giorni scorsi. Ora lo fa tornando alla Monterey Car Week e dando appuntamento - oltre che per mostrare in Usa la Battista Edizione Nino Farina già vista a Goodwood - per la prima mondiale di B95, definita dall'azienda "un capolavoro da collezione per clienti esigenti".

B95 sarà mostrata in un evento privato giovedì 17 agosto alle 20:00 PST e conterrà dettagli ispirati al concetto di design Pura Vision recentemente rivelato, offrendo una proposta completamente nuova dal marchio italiano. "Sono entusiasta della prospettiva che Automobili Pininfarina possa avere un impatto così grande alla Monterey Car Week di quest'anno - ha detto Paolo Dellachà, amministratore delegato di Automobili Pininfarina - e deliziare i nostri clienti, rivenditori partner e fan con una collezione di nuovi meravigliosi veicoli".

"È un periodo cruciale nell'evoluzione di Automobili Pininfarina - ha ribadito - La nostra ambizione quando abbiamo lanciato l'azienda nel 2018 era quella di diventare il primo creatore al mondo di auto di lusso puramente elettriche.

Immaginare, progettare e realizzare i sogni dei nostri clienti".

"Sono orgoglioso di condividere ora ciò che abbiamo preparato con cura per i nostri clienti e fan. È la prima volta in tutto il mondo che questi modelli speciali saranno presentati insieme guidati dalla straordinaria nuova B95 che è una proposta completamente nuova ispirata al nostro Concept Pura Vision".



