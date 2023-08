Mercedes svelerà a Pebble Beach nuova generazione Amg Gt

È l'evento 'perfetto' quello che Mercedes organizzerà alla Monterey Car Week nei prossimi giorni per svelare ad un pubblico perfettamente in linea con il profilo dei potenziali acquirenti l'ultima generazione del bolide Amg Gt.

Questo nuovo modello di punta - che sarà esposto accanto alla Concept elettrica One Eleven e ad una inedita edizione special basata sulla Sl - è il quinto veicolo sviluppato interamente in-house da Mercedes-Amg e arriva dopo la Sls, la prima generazione della Gt a due porte, la coupé Gt 4 porte e la Sl.

Alla Pebble Beach Automotive Week inviteremo gli appassionati in un fantastico viaggio indietro nel tempo con un'esposizione di selezionate icone che rccontano come Mercedes-Benz abbia continuato ad affascinare le persone per 137 anni - ha dichiarato Bettina Fetzer, responsabile della comunicazione e del marketing di Mercedes-Benz AG - L'evento è una calamita per gli appassionati di auto e apre nuove opportunità per incontri diretti con i nostri marchi in un ambiente top class".

Faranno da cornice a questa presenza della Stella a Tre Punte alcuni dei più preziosi gioielli di Mercedes-Benz Heritage. Il programma si aprirà con un Welcome Tour il 16 agosto sul leggendaria Highway 1 lungo la West Coast da Los Angeles a Pebble Beach.

A seguire il giorno 19 il Pebble Beach Tour d'Elegance che fornirà una anticipazione dell'evento principale, quello del Concours d'Elegance. Il Tour sarà guidato da due esclusivi modelli sovralimentati della serie Mercedes-Benz W 06: una Model S, la lettera che sta per Sport con carrozzeria a quattro posti del 1927, e la Cabriolet Modello SS Super Sport del 1930 progettata espressamente per Hari Singh, Maharajah del Kashmir.





