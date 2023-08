Gordon Murray, perfezione tradizionale per le sue supercar

Gordon Murray Automotive, l'azienda fondata dal celebre progettista di Formula 1, presenterà venerdì 18 agosto - in occasione della Monterey Car Week - le sue ultime realizzazioni. All'evento The Quail, A Motorsports Gathering verranno svelate la T.33 Spider, prima volta in Usa dell'auto scoperta, e la supercar con posizione di guida centrale T.50 'track only' non omologata dunque per circolare su strada.

"Oltre a mostrare il primo esemplare della supercar T.50 - ha commentato Gordon Murray presidente esecutivo dell'azienda - portiamo al debutto negli Stati Uniti la nostra T.33 Spider scoperta, un'auto che offre un'esperienza di guida davvero coinvolgente.

"T.50 è una vettura speciale, con una produzione limitata a soli 25 esemplari, che è progettata per offrire un'esperienza in pista come nessun'altra auto può fare". Mostrare il primo prototipo prima dell'inizio del suo programma di sviluppo è estremamente entusiasmante". "La nuova versione Spider del T.33 è stata progettata fin dall'inizio del programma T.33 per garantire che assieme alla coupé fossero progettate per offrire la perfezione di guida. La tecnologia della monoscocca in carbonio ultraleggero del T.33 Spider comprende pannelli compositi in fibra di carbonio legati a tubi di alluminio estruso triangolati a nodi di alluminio pressofuso di precisione".

"Ciò si traduce in una struttura del corpo vettura che fornisce l'equilibrio ottimale fra elevata rigidità, leggerezza e massima livelli di sicurezza e protezione degli occupanti. Con un peso di soli 1.108 kg e una potenza di 617 Cv erogati dal motore Cosworth GMA.2 V12 da 3,9 litri - ha concluso Murray - la Spider offrirà un'esperienza di guida viscerale con una colonna sonora inconfondibile".

