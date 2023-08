Nuovo Hyundai Santa Fe, il suv che si apre verso l'esterno

Davvero radicale la trasformazione di Santa Fe, il suv 'large' di Hyundai che in questa nuova edizione sarà in vendita in Europa e negli Stati Uniti nella prima metà del 2024. Non solo nel design, che percorre la stessa strada imboccata da Kia con EV9 - cioè forme più squadrate e muscolose da verro off-road - ma soprattutto nella strategia di marketing che è sintetizzata nella denominazione del Concept mostrato oggi in un evento virtuale realizzato nella regione di Santa Fe in New Mexico.

Battezzato 'Open for More' il nuovo Santa Fe sconvolge infatti le modalità tradizionali di rapportarsi con il mercato e la potenziale clientela attraverso un dettagliato racconto delle caratteristiche dei motori, del telaio e delle sospensioni oltre che dei sistemi di sicurezza, degli Adas e dell'infotainment di bordo.







Per Hyundai queste prerogative sono - in tutti i suoi modelli di ultima generazione - delle certezze, e quindi raccontano poco dell'attenzione che il Gruppo sudcoreano (che comprende com'è noto anche Kia, Genesis e il colosso della componentistica Mobis) dedica all'uomo e ai suoi nuovi bisogni non solo nella mobilità Questa edizione di Santa Fe (e lo ha mostrato perfettamente il video disponibile su YouTube https://youtu.be/74mCRZl1YPI) si apre davvero verso l'esterno per offrire di più rispetto a tutti gli altri suv di questo segmento. Lussuoso nella plancia e nell'abitacolo, elegante e molto personale nel design esterno - con la firma luminosa frontale a 'H' - rimescola le carte con dotazioni e soluzioni rare se non inedite.

Come la confortevole terza fila di sedute e interni più ampi per uno spazio best-in-class dov'è anche possibile dormire, come i sedili anteriori con funzione relaxation e poggiagambe, come il comparto per la sterilizzazione UV-C e, ancora, come la doppia ricarica wireless per gli smartphone e come il paanoramic curved display che comprende il cluster digitale e il sistema di infotainment, entrambi con display da 12,3 pollic.

Ma la vera rivoluzione è in coda, con un maxi-portellone che abbraccia tutta la larghezza del corpo vettura e si estende in piena altezza. Ciò non facilita solo le operazioni di carico e scarico dall'ampio bagagliaio (725-1275 litri) ma forma, una volta aperto, una vera e comoda veranda.

Una estensione verso l'aperto di Santa Fe che può essere utilizzata da più persone per sedersi in situazioni di outdoor, per un romantico drink ed anche (grazie allo speciale disegno del lamierato) come riparo per un acquazzone. "L'originale Santa Fe è stato il nostro primo suv negli Stati Uniti - ha dichiarato José Muñoz, presidente e global chief operating officer di Hyundai Motor Company - Oggi, abbiamo un portafoglio composto da 14 suv che comprendono modelli con motore a combustione interna, elettrici, ibridi, ibridi plug-in e perfino a celle a combustibile a idrogeno", "Con Santa Fe 2024 continuiamo la trasformazione del marchio Hyundai e del panorama dei suv in generale. Lo facciamo con la nuovissima generazione di Santa Fe che è la compagna perfetta per le avventure di tutti i giorni, con un tocco moderno e premium".

Al modello Calligraphy - che si rivolge a uno stile di vita urbano di alto livello - Hyundai Motor ha affiancato il Concept XRT, prefigurazione di un modello pensato per soddisfare leesigenze degli amanti della vita all'aria aperta. Per il momento Hyundai ha decicato poche righe agli aspetti meccanici e propulsivi. In attesa si maggiori dettagli si sa solo che il nuovo suv arriverà in Europa in due versioni elettrificate basate sul motore 1.6 turbo benzina Gamma III 1.6T GDI.

Si tratta di una full-hybrid e una plug-in hybrid, entrambe abbinate a un cambio automatico a sei rapporti. In particolare Santa Fe Phev dovrebbe offrire emissioni di CO2 contenute in soli 37 g/km.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA