Infiniti QX Monograph, concept anticipa evoluzione design

Il prossimo 17 agosto Infiniti, brand premium del Gruppo Nissan, svelerà il suo nuovo linguaggio di design al Lodge at Pebble Beach, sulla rampa dove vengono presentate e premiate le più belle auto da collezione del celebre Concours d'Elegance.

Lo farà presentando in prima mondiale in questo evento - che rientra nell'agenda della Monterey Car Week - il concept QX Monograph, che verrà 'raccontato' da Alfonso Albaisa, vicepresidente senior design globale di Infiniti, e da Craig Keeys, vicepresidente del Gruppo.

L'unica immagine teaser di QX Monograph mostra un frontale 'importante' e dal look deciso, che richiama (e non è un caso) le esperienze che Infiniti ha già fatto nel 2017 con il Concept QX 80 Monograph e nel 2020 con il prototipo QX60 Monograph.

In attesa del reveal del 17 agosto l'immaginazione per questa nuova sperimentazione stilistica - che non avrà ricadute su prodotti Infiniti in Europa, regione da cui il brand è uscito nel 2019 - deve limitarsi alla descrizione che ne fa Albaisa.

Il nuovo concept QX Monograph ha proporzioni audaci e prevede elementi di design sorprendenti, tra cui l'evoluzione della griglia a doppio arco di Infiniti e luci definite 'tasto del pianoforte digitale'.



