Ford salva i motori diesel nel pick-up Ranger Wildtrak

Mossa a sorpresa di Ford che, probabilmente preoccupata per l'andamento a rilento delle vendite di modelli elettrici nel mercato interno, ha accelerato il 'salvataggio' del diesel a livello globale confermando due varianti a gasolio del pick-up Ranger Wildtrak.

Questo modello, gemello del Volkswagen Amarok, sarà infatti proposto con un diesel 4 cilindri 2.0 da 205 Cv (valore che scende a 170 in alcune versioni entry level) e con un diesel V6 3.0 del tipo Lion che eroga 250 Cv.

In particolare questa ultima unità - che fa parte della famiglia Duratorq - viene prodotta da Ford sulla base di un accordo con Psa che portò alla nascita nel 2004 di un turbodiesel V6 di 2,7 litri adottato, oltre che su modelli Citroen e Peugeot anche da Land Rover.

Con l'eccezione del Raptor costruito in Thailandia, tutti i Ranger provengono dal Sud Africa ad esclusione della produzione per le Americhe che avviene nello stabilimento a Wayne nel Michigan che è affiancato da quello di Pacheco in Argentina. Per il Ranger - che svolge un ruolo centrale nella strategia di crescita internazionale puntando ai modelli rivali Toyota e Mitsubishi - Ford ha programmato lo sbarco anche in Cina, come dichiarato al Salone di Shanghai in aprile.

Oltre al diesel, che resta centrale per gli impieghi di lavoro e comunque fuori dalla Ue, l'Ovale Blu ha in programma anche il debutto di versioni elettrificate di Ranger con un primo ibrido plug-in dovrebbe essere presentato entro l'anno.

Utilizzerà un 4 cilindri a benzina EcoBoost accoppiato ad un'unità elettrica. L'obiettivo per Ford - evidenzia Just-Auto nel riportare queste notizie - dovrebbe essere una potenza di 362 Cv con 680 Nm di coppia massima.

Prevista anche una variante 100% elettrica denominata Ranger Lightning che arriverà nel 2025 o, più probabilmente, nel 2026 in occasione del restyling di 'mezza vita' dell'attuale generazione Ranger.



