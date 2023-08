Aston Martin attesa protagonista agli eventi di Pebble Beach

Una trasferta all'insegna delle ultra prestazioni e dell'ultralusso quella che vedrà Aston Martin protagonista nella Monterey Car Week. Lo farà con i festeggiamenti del suo 110mo anniversario a Pebble Beach, con il debutto in Nord America della recente Valour e soprattutto con il reveal di un modello inedito che è previsto per il 18 agosto all'evento The Quail, A Motorsports Gathering.

Punto di riferimento di tutte queste attività l'esclusiva clubhouse Aston Martin Club 1913 - situata sul 18mo fairway del Pebble Beach Golf - che oltre ad offrire una visuale unica sull'evento di auto d'epoca più prestigioso del mondo permetterà di ammirare alcuni delle nuove vetture Aston Martin più entusiasmanti, tra cui Valour, DB12, DBX707 e la monoposto AMR23 di Formula 1.

"Pebble Beach è sempre uno degli eventi più importanti per noi e quest'anno - ha detto Renato Bisignani, head of global marketing and communications di Aston Martin - ha ancora più significato perché celebriamo il 110mo anniversario della marca con una vetrina di nuovi modelli mozzafiato, inclusa una prima mondiale".

"Oltre a concentrare l'attenzione sulle new entry nel nostro straordinario portafoglio, stiamo anche spingendo in avanti i confini della tecnologia digitale per fornire una visione del nostro futuro. Attraverso un'esperienza VR immersiva - ha sottolineato Bisignani -porteremo i clienti virtualmente all'interno dell'abitacolo del Valhalla, permettendo una comprensione ancora migliore di questa vettura unica, incentrata sul pilota e con prestazioni al top".



