Hennessey Venom F5 Revolution Roadster, il reveal a Monterey

Dopo aver annunciato il debutto della nuova cellula in carbonio a vista - un significativo passo in avanti a livello ingegneristico tanto da far 'promettere' una velocità massima di 500 km/h - lo specialista Usa Hennessey ha confermato la prima applicazione di questa tecnologia costruttiva nell'hypercar Venom F5 Revolution Roadster. L'auto verrà svelata tra pochi giorni durante la Monterey Car Week all'evento 'The Quail, A Motorsports Gathering'.



Il prossimo 18 agosto Hennessey Special Vehicles, il produttore di hypercar con sede in Texas, mostrerà per la prima volta la nuova hypercar Venom F5 Revolution Roadster con motore V8 biturbo benzina 'Fury' da 1.817 Cv di cui sono programmate solo 12 unità, tutte già vendute a un prezzo che a pare da 3 milioni di dollari.

Quarto modello della famiglia Venom F5, la Revolution Roadster arriva dopo la premiere nel 2022 della Roadster senza tetto e il debutto di quest'anno della Revolution Coupé 'track ready'. Questa inedita versione con cellula in carbonio a vista (materiale che è utilizzato anche per i pannelli della carrozzeria) combina i tratti migliori di entrambi i precedenti modelli, cioè l'uso su strada 'viscerale' e all'aria aperta con il focus sui circuiti da gara.

Rispetto alla coupé la nuova Venom F5 Revolution Roadster è stata completamente riprogettata per ottenere le massime prestazioni - su strada e in pista - con agilità migliorata e carico aerodinamico più elevato.

Sono presenti nuovi splitter anteriori e posteriori più grandi, un disegno specifico del frontale e un caratteristico alettone posteriore. A differenza della Coupé il tetto della F5 Revolution Roadster è stato riprogettato con un pannello rimovibile realizzato con compositi rigidi in fibra di carbonio.

Si tratta di un monoblocco completamente isolato e rivestito con morbido Alcantara. Il fissaggio prevede quattro bulloni a sgancio rapido e un paio di chiusure ad alta resistenza per sopportare le incredibili capacità di accelerazione e le forze aerodinamiche a velocità estreme.

Oltre al debutto di sospensioni con taratura specifica, sono presenti nuove ruote e telemetria digitale della pista. La Revolution Roadster è dotata di una presa d'aria centrale montata in alto, ripresa dalla Coupé, che fornisce aria fresca al vano motore della F5.

"La nuova Venom F5 Revolution Roadster - ha commentato John Hennessey, fondatore e ceo dell'azienda texana - combina i valori della nostra hypercar incentrata sulla pista con la presenza del tetto scoperto per un'esperienza di guida viscerale senza pari".

E riferendosi all'esemplare che verrà portato al Motorsports Gathering, ha precisato: "Questo primo esempio di Revolution Roadster è stato costruito su misura per un cliente speciale.

Presenta la nostra finitura in carbonio nudo con la sua meticolosa trama artigianale in fibra a vista. E' un'opera d'arte senza tempovisivamente stimolante tanto quanto è fisicamente coinvolgente, grazie al suo V8 biturbo a benzina da 1.817 Cv".

il motore Hennessey V8 utilizza una combinazione di componenti leggeri e ad alta tecnologia (albero motore, pistoni, bielle e blocco motore) che si combinano con la cilindrata di 6,6 litri e con una coppia di doppi turbocompressori. Denominato - non a caso Fury - questo propulsore Ice, privo di elettrificazione, eroga oltre 1800 Cv a 8000 giri con oltre 1.000 Nm di coppia disponibile da 2.000 a 8.000 giri.



