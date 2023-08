Bmw serie 5 ed i5 specifiche per la Cina

Bmw ha realizzato delle varianti della nuova Serie 5 Berlina e della nuova i5 con delle specifiche per il mercato cinese che verranno prodotte nello stabilimento di Dadong.



Esteticamente vantano un frontale che propone una reinterpretazione dei doppi fari Bmw ed una calandra con un'illuminazione di contorno, mentre la fiancata in cui spicca il passo lungo, presenta un tetto che scende in maniera graduale verso la zona posteriore, dove spiccano le sottili luci a LED divise da una striscia cromata.

Un dettaglio esclusivo è rappresentato dal numero 5 illuminato nella zona del montante posteriore dietro al terzo finestrino. Internamente, invece, il design e la tecnologia riprendono le soluzioni della nuova Serie 7 e della iX, per cui si ritrovano sia il display curvo che il volante ridisegnato.

La zone posteriore, oltre ad un ampio spazio per le gambe, presenta il Bmw Theater Screen da 31,3 pollici, con risoluzione 8K, e connettività 5G, per vivere un'esperienza di streaming video di alta qualità durante il viaggio.

Non mancano un impianto audio ad alte prestazioni come il diamond surround sound system di Bowers & Wilkins, ed il climatizzatore automatico a 4 zone.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA