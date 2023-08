Toyota amplia offerta sportive Ice e elettriche Gazoo Racing

Per sfruttare, più che correttamente, i continui successi in ambito sportivo (dalle gare di durata ai rally) Toyota ha deciso di ampliare l'offerta dei modelli di serie benzina ed anche elettrici con forte connotazione prestazionale contraddistinti dalla sigla GR, cioè Gazoo Racing.

Una operazione, questa, che è già riuscita benissimo con GR Yaris (500 costosi esemplari 'bruciati' in pochi giorni) e che potrebbe riguardare anche il mondo Prius visto che alla scorsa 24 Ore di Le Mans la Casa giapponese ha mostrato, senza precisare dettagli sugli sviluppi produttivi, una interessante GR Prius Concept.

Come ammesso dallo stesso Akio Toyoda - ceo di Toyota e grande appassionato di vetture da competizione e ad alte prestazioni - l'azienda è impegnata anche nello sviluppo assieme a Gazoo Racing di un modello GT 100% elettrico di fascia alta (si parla del corrispettivo di 500mila euro) e con prestazioni a livelli record.

Per quella che l'azienda indica come naturale erede della LFA con motore benzina V10 e che deriverà stilisticamente dalla Electrified Sport Concept dello scorso anno, Toyota punta infatti a raggiungere il tempo record di 2,3-2,4 secondi nel scatto 0-100 km/h, con un'autonomia superiore ai 700 km. La presentazione potrebbe avvenire nel 2026.

Più imminente (si parla della fine del 2024 per un commercializzazione l'anno successivo) l'inedita sportiva che sostituirà - mantenendone il nome - l'attuale GR86 sviluppata e prodotta assieme a Bmw. Come svela il magazine britannico Autocar, che ne ha ricostruito anche il possibile aspetto - questa nuova berlinetta condividerà il motore 1.6 turbo della GR Yaris che nella versione per il mercato giapponese eroga 272 Cv.

Altra novità sarà però 'elettrificazione che utilizzerà un sistema ibrido analogo a quello del modello (non importato in Europa) Toyota Crown turbo 2.4 litri, e l'aggiunta dell'unità elettrica dovrebbe permettere di aggiungere i 330-340 Cv.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA