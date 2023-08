Srt Demon 170Jailbreak è nuova Challenger ultra esclusiva

Si chiama Challenger Srt Demon 170 Jailbreak la versione ultra esclusiva della performante Dodge, in edizione limitata e su richiesta per una ventina di clienti.

La nuova edizione speciale che celebra la storia della Challenger, è stata realizzata con grande riservatezza, tanto che le prime notizie sono emerse soltanto grazie ad una discussione pubblicata su un forum specializzato.

Per la speciale edizione, il marchio americano ha proposto ad alcuni clienti privilegiati una selezione di quaranta colorazioni tra cui scegliere. Si è scoperto che metà di queste erano delle tonalità molto particolari scelte dal team Srt, mentre le altri venti sono ispirati al passato dello storico modello di muscle car.

Tra i nomi degli acquirenti circolati, ci sono anche quelli di Jay Leno, Michael Strahan e Bill Goldberg. La lista comprende anche alcuni piloti membri del team Dodge, tra cui il Ceo Tim Kuniskis e vari clienti fedeli che nel corso dell'ultimo decennio hanno acquistato numerose vetture dal marchio americano.

Ogni Dodge Challenger SRT Demon 170 Jailbreak sarà consegnata con una placca personalizzata che riporterà il colore scelto e il nome del cliente.



