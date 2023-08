Maserati GranCabrio, le prime immagini dell'auto definitiva

Largamente anticipata nei mesi scorsi con i prototipi nascosti dagli adesivi optical, la nuova Maserati GranCabrio si mostra finalmente in tutta la sua raffinata sportività grazie ad un esemplare definitivo colto durante i collaudi finali.

GranCabrio prosegue nella roadmap di rinascita del mito delle GT del Tridente, dopo la presentazione nei mesi scorsi della coupé Maserati GranTurismo. E come questo modello con carrozzeria chiusa due porte, anche la scoperta GranCabrio sarà proposta - oltre che con la gamma dei motori V6 Nettuno - anche nella variante Folgore con propulsione 100% elettrica.

GranTurismo e GranCabrio - va ricordato - sono con Grecale le prime vetture del Tridente ad adottare una soluzione 100% elettrica, tenendo a battesimo l'architettura elettrica Folgore.

Una raffinata tecnologia amica dell'ambiente grazie alla quale Maserati sarà benchmark in ogni segmento dei sui mercati di riferimento con una gamma totalmente elettrica entro il 2030.

