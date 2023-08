Pininfarina Pura Vision Concept anticipa il futuro

Con la Pura Vision, Automobili Pininfarina presenterà un nuovo luxury utility vehicle elettrico, in occasione del Monterey Car Week che si terrà dal 17 al 20 agosto.

Questo prototipo a ruote alte con le portiere posteriori che si aprono controvento, come sulla Ferrari Purosangue, sarà alla base della prossima generazione di veicoli elettrici del brand come fonte di ispirazione.

L'esterno presenta una carrozzeria audace dalle forme levigate in cui spiccano le vetrature laterali ridotte e prive di montanti, ed un tetto completamente trasparente. Inoltre, le firme luminose a LED contraddistinguono il frontale e la vista posteriore enfatizzandone la larghezza, mentre l'estrattore, lo spoiler sul tetto, e le grandi ruote ne sottolineano l'aria sportiva ma al contempo elegante.

"La Pura Vision è il ponte tra il nostro presente e un nuovo, entusiasmante capitolo nella storia di Automobili Pininfarina - ha dichiarato Paolo Dellachà, chief executive officer di Automobili Pininfarina - offre un'anteprima di un futuro elettrizzante e mostra ciò che possiamo raggiungere applicando i nostri principi di design Pura a una nuova tipologia di veicolo."

