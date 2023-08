Renault, Concept H1st Vision presentato al Viva! Festival

Passione ed emozione: su questi due punti cardine si basa il sodalizio tra Renault Italia e il Viva! Festival di Locorotondo, kermesse musicale che ogni anno richiama oltre ventimila persone nel cuore della Valle d'Itria.

Per l'occasione, il marchio della Losanga espone la R5 Prototype, pronipote elettrica e vitaminizzata della storica Renault 5 degli anni Settanta, e soprattutto presenta la concept H1St Vision: il punto più avanzato della mobilità elettrica, con soluzioni tecnologiche e di design all'avanguardia e che disegnano il futuro del brand.

H1St Vision è un vero laboratorio per quanto riguarda il suono: a bordo è equipaggiata con 16 altoparlanti che non solo diffondono la musica in maniera intelligente - cioè modulando il volume a seconda di chi e come a bordo sta parlando - ma anche riproducendo la firma sonora del veicolo. Una firma che cambia a secondo dell'ambiente circostante, dello stile di guida e di numerosi altri parametri. Un progetto complesso e affascinante che porta la firma di Jean-Michel Jarre. Padre della musica elettronica, ingegnere e grande appassionato di auto, ha accettato la sfida proposta dal Ceo di Renault, Luca De Meo, di 'riempire il silenzio' del motore elettrico. La sequenza di benvenuto quando si entra in auto o il suono esterno emesso dal veicolo elettrico al di sotto dei 30 km/h per avvisare i pedoni saranno non soltanto caratteristiche immediatamente riconoscibili ma un vero e proprio dettaglio stilistico.





L'amministratore delegato di Renault Italia, Raffaele Fusilli, nel corso di un'intervista con l'ANSA ha spiegato che H1St Vision si propone di diventare un 'bozzolo sonoro'. "Il silenzio del motore elettrico è come un foglio bianco da riempire, un'importante differenza sensoriale rispetto al sound propulsori tradizionali. Chi è a bordo potrà godere di un'acustica personalizzato a seconda che parli o sia in silenzio, perché la tecnologia è in grado di modulare il suono.

Anche i pedoni sentiranno un suono facilmente riconoscibile.

Proprio sull'emozione legata alla musica - prosegue - si fonda il legame con il Viva! Festival di Locorotondo. Una kermesse nata dalla passione di un gruppo di giovani, una scommessa vinta: ogni anno richiama in questo luogo migliaia di persone".

La Renaulution - cioè la svolta impressa al marchio - prende forma anche nella sicurezza, con un avanzatissimo sistema predittivo che percepisce e anticipa le situazioni di pericolo dovute a chi guida - stanchezza o distrazione - ma anche agli agenti esterni. "Ci vorrà ancora un po' di tempo prima di vedere un'auto capace di tutto questo sulle strade - prosegue Fusilli - ma alcune innovazioni inizieranno a essere presenti sulle vetture di gamma, come la Scenic che sarà presentata a Monaco a ottobre". Sulle infrastrutture, vera spina nel fianco dell'Italia, l'AD auspica un maggior impegno del governo per ridurre il gap nell'acquisto di auto elettriche: in Italia sono 3 su 100, in Europa 15. I manifesto emozionale della Renaultion è la R5 Prototype, che a Locorotondo è stata presentata nella versione Roland Garros. Dalla vernice della livrea agli interni, la vettura - ancorché prototipo - è al 95% smile con quella che entrerà in produzione a partire dal 2024.



