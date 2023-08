Porsche Macan Ev, nel 2024 suv elettrico high tech da 603 Cv

Porsche Macan Ev, nel 2024 l'elettrica high tech da 603 Cv Novità negli equipaggiamenti, nelle sospensioni e nei motori

E le immagini che sono state 'rubate', in quanto le specifiche sono vicine a quelle finali di produzione, offrono l'inedita opportunità di giudicare le novità estetiche ed anche funzionali.

Primo importante modello d'ingresso di Porsche nel segmento dei suv elettrici, questa versione presenta un design leggermente diverso dal modello Ice che, a sua volta, aveva beneficiato di un restyling l'anno scorso.

Si notano cambiamenti chiave nelle forme (più arrotondate) e nei dettagli del frontale, che è modificato soprattutto nella mascherina, nelle prese d'aria e nello scudo paraurti con un risultato finale che dovrebbe essere (il condizionale è d'obbligo fino al reveal dell'auto di serie) più elegante rispetto all'attuale Macan.

Alcuni elementi, come i gruppi ottici anteriori, svelano una stretta relazione del nuovo modello elettrico con il più grande Cayenne. E' il caso della forma rettangolare delle sorgenti luminose dei fari, rettangolari anziché quadrate, e delle luci diurne circolari gemelle al posto delle barre luminose a Led.

Macan Ev condividerà la nuova architettura Ppe con l'Audi Q6 e-Tron che ha dimensioni simili e le cui consegne sono egualmente previste per il 2024. Sia Macan che Q6 e-Tron - sottolinea Autocar che ha pubblicato le foto dei veicoli in collaudo - Inizialmente dovevano essere presentate quest'anno, ma il lancio è stato ritardato per le note difficoltà di sviluppo registrate da Cariad, la divisione software del Gruppo Volkswagen.

Antoon Janssen, Porsche powertrain manager per la linea Macan, aveva dichiarato ad Autocar che l'intenzione dell'azienda di rendere la Macan Ev l'auto più sportiva della sua categoria.

A questo scopo sono stati montati due motori elettrici ad eccitazione permanente - simili a quelli della Taycan - ma che sono stati pesantemente rielaborati per aumentare densità di potenza ed efficienza.

Per ottenere questo risultato Macan Ev sfrutta una nuova disposizione del magnete a 'doppia V' e l'adozione di un semiconduttore a carburo di silicio al posto di quello al silicio. Quest'ultima soluzione riduce le perdite di commutazione (e quindi la dispersione di potenza) negli inverter dei motori. Il tutto sarà asservito da una batteria da 100 kWh.

Con questi miglioramenti il sistema propulsivo di Macan Ev produce una potenza che arriva a 603 Cv, con oltre 738 Nm di coppia. Se poi dovesse essere presente la funzione di overboost - come nella Taycan Turbo S - dovrebbe essere possibile aumentare temporaneamente la potenza a 751 Cv.

La trazione posteriore è possibile anche La piattaforma Ppe permetterà anche l'uso della sola trazione posteriore prerogativa - ha affermato Janssen - che inizialmente verrà però utilizzata unicamente per disaccoppiare il motore anteriore durante i viaggi in autostrada a velocità costante, in modo da risparmiare energia.

Macan EV sarà anche il primo modello Porsche a ricevere gli ammortizzatori a due valvole che migliorano il confort di marcia in quanto consentono la regolazione indipendente tramite il Porsche Active Suspension Management (Pasm). Per migliorare la manovrabilità, l'angolo di sterzata è stato aumentato del 15% rispetto alle Macan a benzina ed è stata aggiunta la sterzata posteriore fino a 5,0 gradi sotto gli 80 km/h.



