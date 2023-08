Volkswagen GTI, badge con il lampo racconta futuro elettrico

In vista della rivoluzione elettrica che riguarderà anche ia popolare Golf, Volkswagen ha depositato la grafica di un nuovo badge GTI per le future varianti prestazionali a batteria, sostituendo nel logo la lettera 'I' con la stilizzazione di un fulmine.

Questa nuova designazione - scrive il magazine britannico Autocar - era stata discussa a lungo poiché la Casa di Wolfsburg ha da tempo scelto di utilizzare il badge GTX per le versioni ad alte prestazioni dei crossover ID.4 e ID.5, nonché per l'imminente della berlina ID.7.

Alla fine dello scorso anno il ceo del marchio Thomas Schäfer aveva detto proprio in una intervista al magazine britannico di ritenere "una follia lasciare che le esistenti designazioni GTI e R muoiano e finiscano nel dimenticatoio".

È dunque possibile che Volkswagen possa mostrare - anche a breve scadenza, ad esempio alla IAA Mobility di Monaco in settembre - una concept car che sia identificati dal nuovo badge come dichiarazione della volontà di sostenere il marchio e il modello Golf, ed anche valutare le reazioni del pubblico.

Riguardo al nome GTI - che allora era ancora senza lampo - Schäfer aveva detto "per Golf la versione GTI è sempre stata leggendaria. Andremo avanti. Abbiamo bisogno di sostanza con prestazioni. Stiamo lavorando su un modello elettrico prestazionale per portare avanti questo denominazione".

Autocar sottolinea anche che Schäfer aveva aggiunto in quella occasione che la sigla R in futuro sarà utilizzata sulle ammiraglie prestazionali a quattro ruote motrici, senza specificare però se con gruppi termici-ibridi o solo elettrici.

Per quanto riguarda il nuovo badge GTI con la stilizzazione di un fulmine resta la difficoltà di uscire dal solo ambito grafico e passare a quello della scrittura con la tastiera. Non esiste infatti la possibilità di inserire il fulmine nel testo, né è possibile passare a definizioni tipo GTblitz (il lampo in tedesco fa parte del logo Opel) o GTlightning, che è già presente nella denominazione del Ford F150 elettrico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA