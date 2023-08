Škoda Scala e Kamiq si rinnovano

Škoda Scala e Kamiq hanno ampliato la clientela del brand, con la prima consegnata in quasi 230.000 unità su 57 mercati, e la seconda prodotta fino ad ora in 351.000 esemplari, adesso entrambe presentano diversi aggiornamenti. Nello specifico, Scala appare ora ancora più dinamica grazie alla calandra rielaborata, ai fari snelliti, ai paraurti ridisegnati ed alle vistose prese d’aria. La Kamiq vanta una calandra più grande e più verticale, con i caratteristici fari sdoppiati che assumono nuove proporzioni.

Con un occhio di riguardo all’ambiente, Škoda ha aumentato la percentuale di materiali sostenibili su Scala e Kamiq; infatti, il serbatoio dell'acqua sotto il parabrezza ed i rivestimenti dei passaruota sono realizzati con plastiche riciclate, mentre all’interno le fibre vegetali naturali di canapa e kenaf sono utilizzate per i pannelli delle portiere e per la struttura del rivestimento del tetto, e non mancano tessuti riciclati per la tappezzeria, i pavimenti ed i tappetini.

Sotto il cofano albergano tre moderne unità TSI della generazione evo2 ad alta efficienza: il 1.0 TSI a tre cilindri da 95 CV accoppiato al cambio manuale a 5 rapporti; il 1.0 TSI da 115 CV, disponibile sia con il cambio manuale a 6 rapporti, che con la trasmissione DSG a 7 rapporti; ed il quattro cilindri 1.5 TSI da 150 CV, anch’esso con cambio manuale, o automatico a doppia frizione. Questo propulsore, al vertice della gamma, è dotato di disattivazione dei cilindri, e spegne automaticamente quelli centrali quando la loro potenza non è necessaria.

Per entrambi i modelli sono disponibili nella lista degli accessori le sospensioni per strade accidentate, che presentano 15 millimetri in più di altezza da terra per Scala; e lo Sport Chassis Control con la possibilità di scegliere tra due impostazioni degli ammortizzatori: con assetto ridotto di 15 millimetri per Scala e di 10 millimetri per Kamiq. Inoltre, tra gli optional figurano, per la prima volta su queste vetture, il Virtual Pedal, per il comando del portellone posteriore elettrico, ed i fari a Led Matrix. Tra i sistemi di sicurezza, la dotazione di serie comprende, tra gli altri, il Front Assistant con rilevamento pedoni, il Lane Assistant, il Traffic Sign Recognition, e fino a nove airbag. Tre i livelli di allestimento disponibili, che rispondono ai nomi di Essence, Selection e Monte Carlo, e sei le varianti di design. Le versioni Monte Carlo si distinguono per gli accenti neri e per la pelle Carbon degli interni.

