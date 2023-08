K1, progetto Porsche per inedito crossover coupé elettrico

La gamma dei modelli elettrici di Porsche potrebbe allargarsi, dopo il 2027, grazie ad un inedito crossover coupé di grandi dimensioni, da collocare sopra alla Taycan e alle prossime Cayenne e Panamera programmate per essere egualmente proposte in versione Bev. Conosciuto internamente come K1, questo modello riprenderà nel design (ricostruito da un rendering di Carscoops) stilemi con una maggiore imponenza stilemi già visti nei modelli elettrici Porsche di ultima generazione.

E soprattutto dovrebbe permettere di presidiare la fascia alta del mondo luxury, visto che le dimensioni interne - grazie all’abbondante passo - dovrebbero fornire lo spazio non tanto tre file di sedili (con l’ultima per bambini o persone di piccola statura) quanto per la trasformazione della zona passeggeri in una lounge. Una ipotesi, questa, che piace molto ai clienti asiatici e medio-orientali in quanto il volante viene ceduto allo chauffeur e il viaggio si compie seduti nelle due poltrone della seconda fila - simili a quelle reclinabili e super-comode, come quelle dei jet privati - nel massimo confort.

Secondo quanto scrive Motor Trend, sotto alla pelle la futura K1 era stata programmato l'uso dell’architettura per veicoli elettrici di nuova generazione SSP (Scalable Systems Platform) ma questa ipotesi è attualmente messa in discussione in quanto ritardata al 2029/2030. In ogni caso la futura crossover coupé Porsche dovrebbe utilizzare un sistema a 900 Volt, per consentire ricariche ancora più rapide. Previsto un sistema propulsivo a doppio motore da almeno 650 Cv con il potenziale di arrivare a oltre 1.000.

