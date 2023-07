Kgm Torres, i preordini nelle concessionarie Koelliker

Arriva in Italia in Suv Kgm Torres, offerto con 5 anni di garanzia, e pre-ordinabile in tutte le concessionarie del gruppo Koelliker, che è importatore e distributore unico di KgMobility nel nostro Paese.

Per procedere al pre-ordine della variante First Edition, entro il 30 settembre, è possibile scaricare il coupon dal sito, in modo che, recandosi in concessionaria, si possa ottenere la manutenzione gratuita per i primi 5 anni.

Il modello in questione inaugura il nuovo corso del brand coreano ex SsangYong e, grazie al tour estivo m2onthebeach, verrà esposto in una veste inedita il 5 e l'8 agosto a Riccione; il 10 agosto a Porto Rotondo; il 19 agosto a Catania; ed il 27 agosto a Jesolo.

Contraddistinto da un design con linee tese e decise, il nuovo Torres presenta un abitacolo con un quadro strumenti digitale da 12,5 pollici ed un sistema multimediale che prevede l'integrazione con i sistemi operativi Android e d iOS.

Il bagagliaio è ai vertici della categoria, con una capacità che va da 703 a 1.662 litri, mentre il motore a benzina 4 cilindri turbo iniezione diretta da 1,5 litri sviluppa 163 CV e 280 Nm a 1.500 giri.

Disponibile sia con trazione anteriore che con trazione AWD on demand, Torres presenta aiuti alla guida quali il cruise control attivo ed il mantenimento di corsia, oltre al dispositivo antiribaltamento, al controllo della velocità in discesa, e della stabilità del rimorchio.

