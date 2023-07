Mercedes Eqv e Classe V, evoluzione verso lusso sostenibile

In perfetta sintonia con la strategia aziendale che sta spostando i prodotti della Stella a Tre Punte sempre più verso l'alto con una enfatizzazione del concetto di lusso sostenibile, anche Mercedes-Benz Vans ha fatto compiere un deciso salto in avanti alla nuova generazione dei diversi modelli per i clienti privati (Eqv, Classe V e Classe V Marco Polo) e per il lavoro (eVito e Vito). Il nuovo design, le dotazioni aggiuntive per il confort (e l'immagine) oltre ai sistemi di assistenza alla guida e alle tecnologie di ultima generazione fanno della serie di van di medie dimensioni soluzioni ancora più attraenti per uso in ambito automobilistico e per il trasporto di persone, merci e attrezzature.





L'elemento lusso - come dimostrano le somiglianze tra la versione Exclusive della Classe V e l'ammiraglia Classe S - diventa la chiave di differenziazione di tutti i modelii (compreso il Mrco Polo il primo super-camper) che sono destinati ai privati esattamente come avviene per tutte le vetture Mercedes-Benz.

"Vogliamo offrire veicoli e servizi più desiderabili e svolgere un ruolo pionieristico nella mobilità elettrica, dagli Mpv ai camper e ai furgoni commerciali - ha detto Klaus Rehkugler, responsabile vendite & marketing Mercedes-Benz Vans - I nostri nuovi modelli di medie dimensioni sono un altro passo verso il raggiungimento di questo obiettivo. Il posizionamento di lusso più maturo di Eqv e Classe V e il carattere premium affinato di eVito e Vito ci consentiranno di aumentare la nostra posizione in regioni e settori ad alto margine". Oltre che in Europa, i van della Casa della Stella sono infatti particolarmente apprezzati nel mercato asiatico, Cina compresa, ed è anche a quella clientela 'top' che si rivolge una delle più interessanti novità, la versione di lusso Exclusive di Classe V che è riconoscibile da radiatore stile 'limousine' e dalla presenza della Stella a Tre Punte sul cofano.

Diversi elementi - come il frontale completamente ridisegnato con la griglia di grandi dimensioni, che si ritrova in tutti gli mpv di questa ultima generazione - e la specifica striscia luminosa a Led, fari high tech e l'elemento di collegamento nero lucido tra i gruppi ottici sono una chiara dichiarazione di status e di lusso.

Ma ciò che fa di Classe V Exclusive una vera ammiraglia è la possibilità di ottenere un allestimento 'vip' con due poltrone singole nella seconda fila assimilabili a quelle delle Classe S per utilizzo con chauffeur. Il confort, le dotazioni a disposizione e le regolazioni sono quelli dell'abitacolo di un jet privato.

Il tutto con i plus rappresentati dalle caratteristiche di questa versione: sospensioni specifiche, volante in pelle Nappa, sedile del conducente regolabile elettricamente con funzione di memoria, vetri oscurati nella parte posteriore, porte scorrevoli azionate elettricamente e portellone elettrico Easy-Pack.

Spiccano anche i cerchi in lega da 19 pollici dal disegno unico, ispirato all'iconica 560 SEC Amg di fine Anni '80.

Le innovazioni fanno crescere anche le altre versrioni: a seconda dell'equipaggiamento, la griglia di Eqv e Classe V - che è cresciuto in dimensioni ed è perfettamente raccordata nella nuova forma dello scudo paraurti - è circondata da una banda luminosa a Led. Spiccano i fari adattivi Multibeam Led con il loro design elegante, disponibili di serie o come optional a seconda delle versioni.

In coda, assieme ai bordi oscurati delle luci posteriori, i nuovi scudi paraurti enfatizzano la riconoscibilità di questo modello, diventato un'icona del segmento. Inoltre Eqv e Classe V hanno una nuova striscia cromata con scritte Mercedes-Benz nella parte inferiore del lunotto. Forse ancora più significativo il progresso nell'abitacolo e in particolare nella plancia. Il nuovo design del cockpit con un look elegante e tecnologico al tempo stesso - assieme alle dotazioni aggiuntive - completa perfettamente il look esterno rinnovato. Debuttano un quadro strumenti ridisegnato, nuove eleganti bocchette d'aria e il grande display widescreen da 12,3 pollici. L'elenco delle novità di Eqv e Classe V è completato dall'allargamento delle dotazioni di sicurezza e assistenza alla guida. L 'Active Brake Assist ora include la funzione di intersezione e interviene se veicoli attraversano la traiettoria di marcia o arrivano frontalmente o - ancora -se vengono rilevate manovre di sorpasso pericolose.

Ci sono poi Attention Assist, Headlamp Assist con sensore pioggia, Active Distance Assist Distronic, Blind Spot Assist, Active Lane Keeping Assist, Intelligent Speed Assist e Park Package.

L'esatta gamma delle motorizzazioni, le prestazioni e i prezzi delle nuove Eqv e Classe V verranno comunicati più avanti nell'imminenza della commercializzazione prevista per fine anno.

