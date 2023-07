Aston Martin Valour, tutti sold out i 110 esemplari previsti

Nonostante il prezzo annunciato di 1 milione di sterline (1,17 milioni di euro) l'esclusiva Aston Martin Valour, un'edizione speciale di 110 anni con motore V12 e cambio manuale ispirata alla Victor, è andata esaurita entro due settimane dalla sua presentazione avvenuta al Goodwood Festival of Speed.

Edizioni speciali ad alto margine come questa Valour, affermano alla Aston Martin, rappresentano un pilastro cruciale nella strategia di crescita dell'azienda e le vendite della Valour, insieme a DBR22 Speedster e a DBS 770 Ultimate saranno fondamentali per aiutare Aston Martin a raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi finanziari. Ogni acquirente verrà invitato a personalizzare la propria Valour attraverso il servizio su misura Q di Aston Martin, che offre livree uniche, finiture della carrozzeria in fibra di carbonio a vista e una lunghissima serie di personalizzazione degli interni.

Mentre la Victor era basata su telai della One-77 non utilizzati, Valour sarà costruita attorno a una specifica struttura della carrozzeria derivata dal modello V12 Vantage.

Sotto al cofano è pronto a ruggire un V12 5,2 litri (basato su quello della DBS) che eroga 705 Cv e invia 555 Nm alle ruote posteriori.

Lo fa attraverso un cambio manuale a sei marce (DBS, DB11 e Vantage utilizzano trasmissione automatiche ZF) appositamente progettato e un differenziale meccanico a slittamento limitato.

Abbinare il V12 a un cambio manuale - ha sottolineato Simon Newton capo dell'ingegneria di Aston Martin - "è stata una scelta importante per onorare quel carattere che tanto piace ai veri guidatori".

