Škoda Superb, a novembre arriva la nuova generazione

Nel mese di novembre farà il debutto in società la nuova generazione della Škoda Superb 2023, un'auto che arriva 90 anni dopo il lancio del primo modello.



Esteticamente, il design si conferma tagliente, con spigoli decisi e superfici lavorate per enfatizzarne il dinamismo. Spiccano la linea di cintura alta ed il portellone della variante wagon con il lunotto carenato sul quale si erge uno spoiler nella zona superiore.



Le prime foto ufficiali diffuse vedono la vettura con una livrea camuffata, ma è evidente che le linee sono quelle definitive. Tuttavia, i giochi di luce della speciale tinta nascondono alcune proporzioni allo sguardo. Non mancano le soluzioni Simply Clever che, sulla nuova Superb, arrivano fino a 28, per aumentare il comfort di guidatore e passeggeri. Tra queste si distinguono l'innovativa tendina avvolgibile a comando elettrico che funge da copertura del bagagliaio (nella variante wagon), il bracciolo centrale per i sedili posteriori con porta tablet integrato, e la doppia tasca portaoggetti sul retro di ciascun sedile anteriore per contenere documenti, o riviste, ed uno smartphone. Mentre, l'imbuto integrato nel tappo del serbatoio del lavavetro è una novità assoluta.

Sotto il cofano, oltre a tre motori a benzina e due diesel, la Superb può ospitare una nuovissima unità mild-hybrid ed una nuova power unit ibrida plug-in con maggiore autonomia in elettrico. Quest'ultima è riservata alla versione Wagon, e presenta un motore termico 1.5 TSI da 150 CV affiancato ad un propulsore elettrico per una potenza di sistema di 204 CV, e vanta una batteria che passa dai 12,7 kWh precedenti fino a 25,7 kWh, per un'autonomia puramente elettrica di oltre 100 chilometri.

Aumenta anche la velocità di ricarica presso le wallbox ed i punti di ricarica a corrente alternata da 3,6 ad 11 kW, ed arriva la ricarica a corrente continua che accetta una potenza di 50 kW. Il motore alla base della gamma è il 1.5 TSI con tecnologia mild-hybrid da 150 CV con funzionamento a ciclo Miller a basso consumo di carburante, turbocompressore a geometria variabile, e la tecnologia attiva dei cilindri.

A listino ci saranno anche due varianti del 2.0 TSI, rispettivamente da 204 CV e 265 CV; e del 2.0 TDI da 150 e 193 CV. Il motore a benzina di punta è dotato di trazione integrale di serie, così come il diesel più potente. A livello di sicurezza attiva, il Turn Assist è una novità assoluta per il modello in questione, ed avverte di possibili collisioni con i veicoli che sopraggiungono quando si svolta in strade laterali, oltre ad azionare automaticamente i freni. Un'altra novità è rappresentata dal Crossroad Assist: un sistema che utilizza sensori radar nel paraurti anteriore per rilevare il traffico trasversale agli incroci in cui la visibilità potrebbe essere compromessa, ed emette un avviso acustico insieme a un avviso visivo sul display centrale.

