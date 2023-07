Debutto concept entry-level Mercedes a IAA Mobility Monaco

In occasione dell'imminente IAA Mobility di Monaco la Stella a Tre Punte dà appuntamento dal 4 al 10 settembre all'Apothekenhof nella Münchner Residenz cioè in uno degli angoli più suggestivi del palazzo che era stato residenza del re di Baviera.

I visitatori, con il primo giorno dedicato alla stampa, avranno accesso all'Open Space del marchio dove per la prima volta sarà possibile vedere e approfondire la conoscenza - in un unico luogo - dell'intera gamma di veicoli elettrici ed elettrificati attuali e futuri di tutti i marchi Mercedes, tra cui Mercedes-AMG, Classe G, Mercedes-Maybach e Mercedes-Benz Vans. E soprattutto - nel momento clou della IAA Mobility 2023 - vi sarà ospitata l'anteprima mondiale della nuova concept car svela la visione di Mercedes-Benz per innovazione, design ed esperienza digitale ridefinendo la posizione della Stella a Tre Punte nel segmento entry level.

Prima mondiale anche per la Classe E All-Terrain - terza variante di modello ad essere svelata in tre mesi - con motori elettrificati ed anche ibrida plug-in. Previsto anche un primo assaggio (seppure con il veicolo mimetizzato) della futura Classe G elettrica di serie a completamento dello spettacolo offerto dai nuovi Eqa, Eqb ed Eqv.

Inoltre, i visitatori potranno ammirare due concept che rappresentano gli estremi della visione dell'azienda per il futuro completamente elettrico. Sono Vision Eqxx che rappresenta l'evoluzione dell'efficienza, mentre la supersportiva Vision One-Eleven anticipa l'evoluzione del mondo delle super-prestazioni, reinterpretando progressivamente l'icona del marchio degli anni '70, la c 111.

All'Open Space sarà possibile anche vivere la novità della guida di veicoli elettrici e sperimentare l'ecosistema di ricarica Mercedes-Benz con le ultime colonnine pubbliche e domestiche. Il programma di eventi che si svolgeranno presso il Mercedes-Benz Pavilion dal 5 al 10 settembre prevede anche attività per bambini, concerti serali e - per finire - una giornata dedicata alla famiglia domenica 10 settembre. Previsto anche il collegamento IAA Experience tra la città e il centro espositivo per sperimentare una flotta di 30 modelli elettrici ed elettrificati la mobilità del futuro. Sono disponibili corse passeggeri in una flotta di 30 modelli elettrici ed elettrificati, con partenza dal padiglione Mercedes-Benz nell'Apothekenhof.

Al Summit che si svolgerà nel centro espositivo Messe München, Mercedes-Benz ospiterà un forum sull'innovazione sulle tecnologie pionieristiche presso il suo stand nel padiglione B3.

Qui, i visitatori professionali potranno dare un'occhiata più da vicino alla Vision One-Eleven, alla Classe E ibrida plug-in e al sistema di infotainment MBUX di nuova generazione.

