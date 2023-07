Mercedes Gle dopo il restyling è totalmente ibrida

La Mercedes Gle, venduta in 92.000 unità in Italia dal 1997, e che nel 2022 è stata scelta per il 90% con motorizzazioni ibride, di cui il 70% con la spina, è stata sottoposta ad un restyling importante, con modifiche che hanno riguardato diversi aspetti dell'auto. Proposta in 6 versioni con prezzi a partire da 84.000 euro, ed anche nella variante coupé, che richiede un esborso ulteriore di 13.000 euro, il Suv della Stella adesso sfoggia un nuovo paraurti anteriore, e la griglia del radiatore con due feritoie orizzontali dotate di inserti cromati.

Il look del frontale vede protagonisti i fari Led High Performance con due punti luce diurni, di serie, mentre con il Multibeam Led opzionale, questi diventano 4. Anche l'interno delle luci posteriori ha cambiato aspetto, grazie a due blocchi orizzontali che, sulla Gle Coupé, diventano due barre. Questa presenta gli esterni Amg Line, di serie, che annoverano la griglia a diamante con pattern Mercedes-Benz cromato, la grembiulatura anteriore Amg con elemento cromato, i pannelli laterali Amg e i rivestimenti dei passaruota nel colore del veicolo, oltre alla grembiulatura posteriore Amg.



L'interno vede l'arrivo del volante di ultima generazione con superfici sensoriali sulle razze orizzontali, delle bocchette per l'aria cromate, e di nuove combinazioni di colore; beige catalano/nero per Gle Suv, e marrone bahia/nero disponibile anche per la Gle coupé. Non manca il sistema d'infotainment Mbux di seconda generazione, con aggiornamenti over the air, che si avvale di due display da 12,3 pollici, è compatibile con Apple Car Play ed Android Auto in modalità wireless, e consente di effettuare azioni da remoto in casa attraverso la funzione Smart Home, come, ad esempio, il controllo a distanza di temperatura e luci.

Tra gli accessori ci sono l'impianto audio premium Burmester surround sound system da 590 watt con Dolby Atmos, 13 altoparlanti, e 13 canali di amplificazione separati; e l'Energizing Air Control: il sistema che monitora la qualità dell'aria e passa in modo intelligente dalla modalità di aria fresca a quella di ricircolo dell'aria. A livello di motorizzazioni, la gamma ora è interamente elettrificata e comprende power unit mild hybrid con sistema a 48 volt e generatore di avviamento integrato, ed ibridi plug-in di quarta generazione.

Tra le mild hybrid troviamo le diesel 300d e 450d 4Matic e la 450 4Matic a benzina, le prime due hanno, rispettivamente, motori termici di 2 e 3 litri alimentati a gasolio, mentre la terza sfoggia una 3.0 a benzina. Le potenze vanno vai 269 CV della turbodiesel d'accesso, ai 381 CV del modello a benzina. Le plug-in, aggiornate con motori elettrici da 100 kW, vantano un'autonomia ad impatto zero aumentata fino a 109 chilometri nel ciclo WLTP. Queste sono due, una turbodiesel, la 350de 4Matic, e l'altra a benzina, la 400 e 4Matic con potenze complessive, di 333 CV per la variante a gasolio, e di 380 CV per quella a benzina.

Abbiamo guidato le varianti diesel mild e plug-in hybrid, e la versione plug-in hybrid a benzina, lungo un percorso misto tra autostrada e tornanti di montagna, nel quale abbiamo apprezzato il comfort da ammiraglia della Gle, ma anche l'ausilio fornito dall'infotainment per quanto riguarda il comfort, grazie all'Energizing Coach, che ha adattato rapidamente la temperatura dell'abitacolo al caldo rovente di questi giorni.

Sincera nelle risposte anche durante la percorrenza delle curve più impegnative, sempre ben salda a terra, e con un sano rollio che aiuta a percepire i movimenti della vettura, la GLE stempera anche le sconnessioni più marcate e in fuoristrada si avvale della funzione cofano trasparente per evitare ostacoli altrimenti non visibili.



