Rivoluzione Bmw X2, diventa un crossover coupé più sportivo

Dovrebbe debuttare entro la fine dell’anno la nuova generazione della Bmw X2 che, rispetto al modello attuale adotterà un design più sportivo da crossover coupé abbandonando quello da ‘quasi suv’.

Le nuove forme si possono intuire nonostante il camouflage in alcuni ‘muletti’ che stanno completando i test su strada in vista del debutto che dovrebbe avvenire entro l’anno. Soprattutto di profilo le foto di Carscoops, che accompagnano un servizio dedicato alla nuova X2, evidenziano il diverso andamento del tetto (ora spiovente), delle fiancate e della coda che ricorda quella di altre crossover coupé della Casa di Monaco. Questa zona del nuovo modello non è infatti particolarmente innovativa anche se presenta uno spoiler piuttosto pronunciato.

All’interno nuova X2 dovrebbe seguirà le orme dell’ultimo suv X1 adottando un ampio display curvo ricavato unendo il quadro strumenti digitale da 10,25 pollici e il sistema di infotainment da 10,7 pollici. Dal più recente X1 verranno trasferiti anche la plancia, la strumentazione quadri e la console centrale.

Nel servizio di Carscoops non si precisa se ci saranno novità a livello di propulsori ma, sempre guardando a X1 e iX1, le opzioni dovrebbero includere due motori a benzina con diverse tarature ( 3 cilindri 1.5 da 136 e 170 Cv e 4 cilindri 2.0 da 218 Cv) uno schema che si dovrebbe ritrovare anche con le motorizzazioni a gasolio (4 cilindri 2.0 con potenze di 150, 163 e 211 Cv). Sicura la presenza della proposta plug-in hybrid nelle declinazioni da 245 o 326 Cv, ed anche della versione EV con pacco batterie da 64,7 kWh e sistema propulsivo a doppio motore da 230 kW (313 Cv). L’autonomia Wltp - sempre guardando alla iX1 - dovrebbe essere compresa tra 417 e 440 km.

